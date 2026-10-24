Tobias Pietrek will Aleks den Fame-Fighting-Gürtel abjagen

Tobias Pietrek (36) hat offenbar schon sein nächstes großes Ziel vor Augen! Der Realitystar möchte im kommenden Jahr erneut bei Fame Fighting in den Ring steigen und sich den Gürtel sichern, den aktuell Aleks (35) besitzt. In seiner Instagram-Story teilte Tobias ein Interview vom roten Teppich, bei dem er gemeinsam mit seiner Freundin Mina zu sehen war und seine Kampfansage deutlich machte. "Ich will auf jeden Fall nächstes Jahr um den Gürtel kämpfen", erklärte er im Interview. Wer ihm auf dem Weg zum Titel gegenübersteht, scheint für Tobias dabei keine große Rolle zu spielen. Auch persönliche Differenzen mit möglichen Gegnern sind für ihn offenbar keine Voraussetzung, um einen Kampf anzunehmen. "Mir ist scheißegal. Ich nehme jede Herausforderung an", stellte der Realitystar selbstbewusst klar. Ob er im kommenden Jahr tatsächlich die Chance auf den begehrten Gürtel bekommt, bleibt abzuwarten.

Für seinen nächsten Auftritt im Boxring hat Tobias bereits große Pläne und verspricht den Fans eine ordentliche Show. "Das wird The Fight of the Night, wenn ich nächstes Jahr meinen Gegner zerstöre", kündigte er selbstbewusst an. Am liebsten hätte der Realitystar schon bei der aktuellen Ausgabe wieder die Boxhandschuhe angezogen, doch auch seiner Rolle als Zuschauer kann er einiges abgewinnen. Schließlich bleibt ihm dadurch die drei- bis viermonatige Vorbereitung erspart, ebenso wie die Aufregung unmittelbar vor dem Kampf. Besonders erleichtert zeigte er sich darüber, diesmal weder zum Wiegen antreten noch mühsam Gewicht verlieren zu müssen. Während Tobias seinem nächsten Kampf voller Vorfreude entgegenblickt, sieht seine Freundin Mina die Sache deutlich kritischer. Sie erinnerte sich daran, wie sehr sie bereits bei seinem vergangenen Auftritt mitgelitten hatte: "Auch der letzte Kampf war sehr, sehr schlimm für mich."

Für Mina ist die Vorstellung, Tobias erneut im Ring zu sehen, allerdings nicht nur wegen der Sorge um seine Gesundheit schwierig. Auch der Zeitpunkt der Veranstaltung sorgt bei ihr für wenig Begeisterung, denn offenbar fällt das Boxevent regelmäßig auf ihren Geburtstag. "Letztes Jahr habe ich auch schon den Kürzeren gezogen. Es fällt immer auf meinen Geburtstag", erzählte sie. Statt ihren Ehrentag unbeschwert zu genießen, müsste sie dann wieder um ihren Freund bangen. Dass sie unter diesen Umständen keine ausgelassene Party feiern könnte, steht für Mina außer Frage. "Aber ich könnte niemals feiern, wenn ich wüsste, mein Freund steht im Ring. Also, das geht für mich einfach vor", erklärte sie. Während seine Freundin dem möglichen nächsten Kampf mit gemischten Gefühlen entgegensieht, lässt sich Tobias von ihren Bedenken offenbar nicht von seinen Plänen abbringen. Vor der Kamera erinnerte er daran, dass er sich schließlich auch in der Vergangenheit schon verschiedenen Herausforderungen gestellt habe.

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Imago Tobias Pietrek bei Fame Fighting 3, Oktober 2025

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Imago Tobias Pietrek und Freundin Mina beim Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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Imago Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz von Fame Fighting 3