Gelöschte Beiträge: Sandra Sicora und Tobias streiten sich

Sandra Sicora (34) und Tobias Pietrek (36) streiten öffentlich über verschwundene Instagram-Beiträge. Ausgangspunkt war eine Fragerunde, in der ein Fan Sandra auf Instagram nach ihrem Kontakt zu Tobi fragte. Die Realitydarstellerin antwortete mit einem Screenshot, der zeigte, dass er sich aus mehreren gemeinsamen Postings als Co-Autor entfernt hatte. Die offenbar fehlende Absprache verärgerte sie: "Na ja, ich glaube, das sagt schon alles, oder? Warum man jetzt alle gemeinsamen Beiträge löschen muss, kann ich euch ehrlich gesagt auch nicht sagen. Eigentlich sind wir alt genug, um miteinander zu reden, aber gut." Noch am selben Abend reagierte Tobi in seiner Instagram-Story. Seiner Darstellung zufolge steckte hinter dem Verschwinden der Beiträge keine bewusste Entscheidung, sondern eine Funktion der Plattform.

Tobi erklärte, dass er lediglich ein bestimmtes Video von seinem Profil entfernen wollte. Der freizügige Clip zeigt, wie er Sandra gegen eine Wand drückt und sein Gesicht zwischen ihren Beinen platziert. Seiner aktuellen Partnerin zuliebe habe er die Aufnahme nicht länger auf seiner Seite zeigen wollen. "Ich habe sehr großen Respekt vor meiner Freundin und vor meiner Beziehung und ich finde, so ein Video gehört dann einfach nicht auf meine Page." Deshalb habe er bei diesem Beitrag auf "Nicht teilen" geklickt. Laut Tobi entfernte Instagram ihn daraufhin unbeabsichtigt auch aus sämtlichen anderen gemeinsamen Co-Autoren-Beiträgen. Sandras öffentliche Reaktion darauf stieß bei ihm auf Unverständnis: Sie habe die Benachrichtigungen bereits wenige Minuten später geteilt, ohne ihn vorher persönlich anzusprechen. Er kündigte an, ihr dazu noch eine private Nachricht zu schreiben.

Früher waren Sandra und Tobi eng befreundet. In ihrem Instagram-Broadcast-Channel "dattel dip community" erinnerte sie sich an eine "wirklich schöne, lustige und intensive Zeit", die beide auch mit ihren Followern geteilt hatten. Der Kontakt sei dann allerdings "von jetzt auf gleich halt weniger" geworden. Tobi widersprach dieser Schilderung: "Der ist nicht einfach nur abgebrochen, es hat seine Gründe", betonte er auf Instagram. Welche Gründe das seien, ließ er offen und verwies auf seine Privatsphäre. Gegen Spekulationen in Sandras Broadcast-Channel, seine Freundin Mina könne für den Bruch verantwortlich sein, wehrte er sich hingegen ausdrücklich: "Ich sage das jetzt einmal klipp und klar an alle da draußen: Meine Freundin, die Mina, trifft überhaupt 0,0 Prozent Schuld daran, dass Sandra und ich nicht mehr miteinander befreundet sind."

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Collage: Imago, Imago Collage: Sandra Sicora und Tobi Pietrek

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ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Sandra Sicora und Tobias Pietrek bei den Reality Awards 2024

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