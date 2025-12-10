Tobias Pietrek will bald Kinder- und Frauenboxkurse anbieten

Tobias Pietrek hat große Pläne für seine Zukunft im Boxsport. Der Reality-TV-Star, der auch in diesem Jahr wieder bei Fame Fighting angetreten ist, blickt optimistisch nach vorn. Trotz eines Handbruchs, den er sich bei seinem letzten Kampf zugezogen hatte, ist Tobias wieder bereit für neue Herausforderungen. "Ich bekomme vielleicht meine eigene Boxhalle", verriet er jetzt im Gespräch mit Promiflash. Dort möchte er vor allem Kinder- und Frauenboxkurse anbieten, um seine Leidenschaft für den Sport weiterzugeben. "Ich kann mich sehr gut in Leute hineinversetzen, weil ich diesen ganzen Weg auch gegangen bin", erklärte er.

Der Sport hat Tobias viel gegeben, und genau diesen Spirit möchte er nun an andere weitergeben. Ziel ist es, seinen Schülern nicht nur die technischen Fähigkeiten beizubringen, sondern auch Motivation und Selbstvertrauen zu stärken. Dabei stehen vor allem Anfänger im Mittelpunkt. Kinder und Frauen, die den Boxsport aus reinem Interesse beginnen oder sich einfach nur fit halten wollen, sollen bei Tobias eine Anlaufstelle finden. Er selbst versprüht dabei jede Menge Enthusiasmus: "Ich glaube, ich bin jemand, der Leute motivieren kann, der das sehr gut rüberbringen kann." Neben den Plänen für die neue Boxhalle hofft er auch, nächstes Jahr erneut bei Fame Fighting in den Ring steigen zu können.

Privat ist Tobias, der vor Kurzem seine Beziehung öffentlich gemacht hat, bekannt für seine Disziplin und seinen Kampfgeist, Eigenschaften, die er schon mehrfach unter Beweis gestellt hat. Mit seiner authentischen Art erreichte er eine breite Fanbase, die ihn nicht nur als Sportler, sondern auch als Mentor schätzt. Der Sport gibt ihm nicht nur Halt, sondern auch eine Möglichkeit, anderen etwas zurückzugeben. Tobias möchte mit seinen Kursen nicht einfach nur Trainer sein, sondern Kinder und Frauen darin bestärken, ihre Ziele zu erreichen – ein Vorhaben, das perfekt zu seinem kämpferischen Charakter passt.

Tobias Pietrek beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn, 9. November 2024

Tobias Pietrek bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Tobias Pietrek, Reality-TV-Darsteller

