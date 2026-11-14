Ein Jahr mit Mina: Tobias Pietrek bekommt ein süßes Geschenk

Bei Tobias Pietrek (36) wird es romantisch! Seine Freundin Jasmin "Mina" Wrbski hat dem Realitystar gestern zum ersten Jahrestag ihrer Beziehung eine ganz besondere Überraschung gemacht – kurz nachdem er sie mit einem XXL-Rosenstrauß beschenkt hatte. Das zeigte Tobias heute Morgen in seiner Instagram-Story. Und zwar überreichte Mina ihm ein liebevoll gestaltetes Erinnerungsbuch, das die vergangenen zwölf Monate des Paares mit Fotos und gemeinsamen Erlebnissen festhält. Gleich auf der ersten Seite sind ein vertrautes Pärchenbild, die Namen der beiden und das Datum "12. November 2025" zu sehen. Darunter stehen die Worte "Unser 1. Jahr" samt rotem Herz. Um die passende Stimmung zu erzeugen, hatte Mina nicht an Kerzenschein gespart: Hinter dem Album waren zahlreiche Teelichter in Herzform aufgereiht.

Auf weiteren Schwarz-Weiß-Bildern ist dann zu sehen, wie Tobi das Fotobuch durchblättert – ruhig, gerührt und ganz in die gemeinsamen Erinnerungen versunken. An einem niedrigen Tisch beugt er sich über das aufgeschlagene Album. Auf den Seiten sind zahlreiche kleinere Schnappschüsse von gemeinsamen Erlebnissen zu sehen, die das Paar im ersten Jahr begleitet haben. Zum Präsent schrieb Tobias gerührt: "Sie hat mich einfach gestern Abend noch mit einem Buch von unserem ersten gemeinsamen Jahr überrascht." Nur ein einziges Detail bringt Farbe in den sonst schwarz-weißen Post, nämlich ein rotes Herz-Emoji. Untermalt ist die Story mit dem bekannten Lied "Photograph" von Ed Sheeran (35) aus seinem Album "x (Multiply)" aus dem Jahr 2014.

Wie ernst es zwischen Tobias und Mina ist, machten die beiden schon vor einigen Monaten deutlich. Bereits im Juni 2026 sprachen sie offen über ihre gemeinsame Zukunft. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden zusammengezogen und hatten damit bereits einen großen Schritt gewagt. Auch Themen wie Familienplanung und eine mögliche Hochzeit kamen damals zur Sprache. Tobias ließ dabei keinen Zweifel daran, dass er Mina heiraten möchte. Zudem erklärte er, dass er sich mit ihr eine eigene Familie gut vorstellen kann. Mit dem persönlichen Fotoalbum, das Mina zum Jahrestag überreicht hat, hat das Paar seine bisherige Geschichte damit nun auch schwarz auf weiß – und zwischen zwei Buchdeckeln – festgehalten.

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Imago Tobias Pietrek und Freundin Mina beim Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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Instagram / tobiismile Fotobuch von Jasmin "Mina" Wrbski für Tobias Pietrek, November 2026

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