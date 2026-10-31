Aleks Petrovic blickt auf sein wildes Realityleben zurück

Aleksandar (35) "Aleks" Petrovic zählt seit seinem TV-Debüt bei Love Island im Jahr 2019 zu den bekannten Gesichtern der deutschen Reality-TV-Szene. In seiner im Oktober 2026 erschienenen Biografie "Maskulin – Ohne Maske" blickt der Realitystar nun auf sein bewegtes Leben zurück. Zum großen Gesprächsthema wurde er allerdings 2022 durch einen folgenreichen Treuebruch bei Temptation Island VIP. Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Christina Dimitriou (34) stellte sich Aleks dem Beziehungstest, verliebte sich vor laufenden Kameras aber in Verführerin Vanessa Nwattu (26). Noch während der Dreharbeiten begann er eine Beziehung mit ihr. Die neue Liebe entwickelte sich später selbst zu einer Verbindung, die von heftigen Vorwürfen, öffentlichen Auseinandersetzungen und weiteren TV-Skandalen geprägt war. Auch außerhalb des Studios teilt Aleks aus: Am 17. Oktober 2026 gewann er bei Fame Fighting nach fünf Runden einstimmig mit 3:0 gegen Yasin Cilingir (35).

Nach seinem Einstand bei "Love Island" baute Aleks seine Realitykarriere rasch aus. 2020 war er unter anderem in Are You The One?, Ex on the Beach und "Couple Challenge" zu sehen. Bei "Ex on the Beach" lernte er Christina kennen, mit der er bis zu den folgenreichen Dreharbeiten von "Temptation Island VIP" liiert war. Mit Vanessa stellte er sich 2023 im "Sommerhaus der Stars" erneut dem Publikum. Nach der Sendung nahm das Paar nach eigenen Angaben eine Paartherapie in Anspruch, im November 2024 folgte während eines Türkeiurlaubs die Verlobung. Doch eine weitere Teilnahme an "Temptation Island VIP" endete 2025 mit der Trennung. Im April 2026 eskalierte ihr Konflikt dann bei Prominent getrennt: Aleks schüttete seiner Ex-Verlobten Sekt ins Gesicht und warf ein Glas vor ihre Füße, später entschuldigte er sich öffentlich. 2026 war er zudem mit seinem Bruder Marko bei "Couple Challenge" dabei und tritt im Herbst bei Das große Promi-Büßen an, wo seine Skandale aufgearbeitet werden.

Abseits der Kameras wuchs Aleks mit Marko in Mülheim an der Ruhr auf. Seine Eltern stammen aus Serbien. Vor seiner Laufbahn im Reality-TV studierte er Maschinenbau und Informatik und war unter anderem Mitinhaber einer Kfz-Werkstatt. Das Ende seiner Verlobung mit Vanessa blieb derweil konfliktgeladen. Sie warf ihm Aggressivität und emotionalen Missbrauch vor, während auch Aleks sich im TV negativ über seine damalige Partnerin äußerte. Bei den "Reality Awards" 2026 erhielten beide schließlich die Auszeichnung für die "Trennung des Jahres". Nach dem Liebesaus wurde Aleks eine Romanze mit Emmy Russ (27) nachgesagt, die er bei "Couple Challenge" kennengelernt hatte. Nach einer "intensiven Kennenlernphase" endete auch diese Liebelei in einer öffentlichen Auseinandersetzung mit gegenseitigen Vorwürfen. Im Boxring ist er seit 2023 regelmäßig bei Fame Fighting im Einsatz: Auf eine Niederlage gegen Diogo Sangre (32) folgten Siege über Chris Broy (37) und Tobias Pietrek (36), 2026 verlor er gegen Chase DeMoor, ehe er den Punktesieg über Yasin feierte.

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Joyn/Nikola Milatovic; Aleksandar Petrovic, "Das große Promi Büßen"-Kandidat 2026

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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