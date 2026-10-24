Zwei Blondinen: Ist das Grund für Stephen Kalyns Haarfarbe?

Bei der Academy Museum Gala am vergangenen Samstag überraschte Stephen Kalyn (28) mit einem völlig veränderten Look. Statt seiner platinblonden Haare, die er in der Serie Off Campus trägt, präsentierte sich der Schauspieler mit dunklem, streng nach hinten gegeltem Haar. Gegenüber The Hollywood Reporter verriet er auch den Grund für die Typveränderung. Für seine neue Rolle als Brock Cunningham in "The Housemaid's Secret" steht er an der Seite von Sydney Sweeney (29) vor der Kamera – und sie ist ebenfalls blond. "Ich denke einfach, wisst ihr, Sydney hat blonde Haare. Wenn wir beide blonde Haare hätten, würde das meiner Meinung nach nicht besonders gut aussehen. Also haben sie beschlossen, es einfach zu ändern und etwas anderes zu machen", erklärte er. Über seine ständig wechselnden Looks scherzte er: "Offenbar bin ich ein Verwandlungskünstler, wenn es um Haare geht. Ich bin blond, dann ist es braun, dunkel, schwarz; ich weiß es nicht. Bei mir geht es kreuz und quer."

"The Housemaid's Secret" ist die Fortsetzung des 2025 erschienenen Films "The Housemaid". Im Gespräch mit dem Newsportal schwärmte Stephen von der Zusammenarbeit während des Projekts. Dabei fand der Schauspieler sowohl für seine Kollegin Sydney als auch für Regisseur Paul Feig (64) begeisterte Worte. "Sie ist großartig, sie ist so bodenständig. Paul ist ein großartiger Regisseur, superwitzig und unkompliziert in der Zusammenarbeit", schwärmte der Schauspieler. Dass seine Karriere derzeit einen solchen Schub erlebt, scheint er selbst noch nicht ganz realisiert zu haben. "Ich saß bei einer Szene einfach da und dachte: 'Ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert.' Die vergangenen sechs Monate waren für mich einfach unglaublich. Es war so cool." Wann genau der Film in die Kinos kommt, ist bislang nicht bekannt.

Bevor Stephen für den Kinofilm vor der Kamera stand, drehte er die zweite Staffel von "Off Campus". In den neuen Folgen rücken seine Figur Dean Di Laurentis und Allie Hayes, gespielt von Mika Abdalla (26), in den Mittelpunkt der Handlung. In der ersten Staffel wurde die Beziehung der beiden Figuren bislang nur angedeutet. Damit schlägt die Serie einen anderen Weg ein als die Buchvorlage, in der die Geschichten in einer anderen Reihenfolge erzählt werden. Mika betonte in der Vergangenheit, dass sich Fans auf deutlich emotionalere Szenen einstellen können. "Es wird emotional viel turbulenter. Dadurch geht ein Teil dieser lockeren Beste-Freundinnen-Energie verloren", verriet sie gegenüber Vogue India.

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Imago Stephen Thomas Kalyn bei der 32. Verleihung der Actor Awards 2026 in Los Angeles

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Getty Images Sydney Sweeney beim Armani Beauty Dinner-Fototermin bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Getty Images Mika Abdalla bei Prime Videos Obsessed Fest in Los Angeles