Das sind die nächsten Projekte der "Off Campus"-Stars

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Off Campus sind abgeschlossen: Seit dem 23. September 2026 ist die Prime-Video-Serie im Kasten. Einen konkreten Starttermin gibt es bislang nicht, die neuen Folgen wurden lediglich für 2027 angekündigt. Untätig bleiben die Darsteller in der Zwischenzeit allerdings nicht, denn für einige von ihnen stehen bereits die nächsten Projekte an. Stephen Kalyn (28), der in Staffel zwei als Dean Di Laurentis im Mittelpunkt steht, wechselt für "The Housemaid's Secret" auf die große Leinwand. In der Fortsetzung des Films aus dem Jahr 2025 übernimmt er die Rolle des Brock – des neuen Anwalts und Freundes der von Sydney Sweeney (29) gespielten Hauptfigur. Die Produktion soll laut TV Insider noch im Herbst 2026 starten, der Kinostart ist für Dezember 2027 geplant. Auch Belmont Cameli (28) wird schon bald an der Seite von Sydney zu sehen sein: In der Romanverfilmung "Hollow" spielt er Bones. Der Film erzählt "The Legend of Sleepy Hollow" aus der Perspektive von Katrina Van Tassel neu. Ella Bright (19) wiederum steht für die Coming-of-Age-Komödie "Narcs" gemeinsam mit "Drachenzähmen leicht gemacht"-Star Mason Thames (19) vor der Kamera.

Neben ihrer Hauptrolle in "Narcs" hat die Hannah-Wells-Darstellerin bereits ein weiteres Projekt abgedreht: Im Biopic "Gable" über den Olympiaringer Dan Gable spielt Ella dessen Schwester Diane, wie Deadline berichtet. Ein Veröffentlichungstermin steht dafür allerdings noch nicht fest. Belmont erweitert seine Projektliste laut TV Insider zudem um einen Gastauftritt in der kommenden Prime-Video-Serie "Barbershop" sowie den Comedythriller "The Lottery". Darin geht es um fünf entfremdete Kindheitsfreunde, deren Wiedersehen in einer abgelegenen Skihütte wegen eines 300 Millionen Dollar (umgerechnet 263 Millionen Euro) schweren Lottoscheins eskaliert. Jalen Thomas Brooks (24) soll für den Horrorfilm "Thanksgiving 2" zurückkehren, die Produktion verzögert sich allerdings wegen der vollen Terminkalender der Besetzung. Charlie Evans hat die dritte Staffel des Hulu-Thrillers "Paradise" bereits vor der Premiere von "Off Campus" abgedreht. Für Mika Abdalla (26), India Fowler, Antonio Cipriano (26) und Khobe Clarke stehen derzeit keine größeren Film- oder Serienprojekte an. Mika ist allerdings bald im Kurzfilm "In the Flesh" zu sehen und lief bei der Paris Fashion Week für L'Oréal über den Laufsteg.

In der zweiten Staffel von "Off Campus" rücken die Figuren Allie Hayes und Dean Di Laurentis in den Mittelpunkt, gespielt von Mika und Stephen. Mika möchte sich langfristig allerdings nicht nur auf die Schauspielerei konzentrieren. "Ob als Produzentin, Autorin oder Regisseurin – ich möchte zum Film zurückkehren; das war schon immer meine Leidenschaft", erklärte die Darstellerin kürzlich gegenüber Vogue India. Auch Hunter Davenport, verkörpert von Charlie, und Beau Maxwell, gespielt von Khobe, sollen in den neuen Episoden mehr Raum bekommen. India stößt als Grace Ivers neu zum Cast. Sollte eine mögliche dritte Staffel auf der Buchvorlage "The Mistake" von Elle Kennedy basieren, würden ihre Figur und die Rolle von Antonio voraussichtlich die Hauptgeschichte übernehmen.

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Getty Images Bei der Armani Beauty Dinner Photocall: Sydney Sweeney beim 83. Filmfestival von Venedig, Giardini Reali, 3. September 2026

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Getty Images Mika Abdalla bei Prime Videos Obsessed Fest in Los Angeles