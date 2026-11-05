Zweite Staffel von "Off Campus" hat offiziell ein Startdatum

Fans von Off Campus können sich den Termin schon einmal im Kalender markieren: Die zweite Staffel der Serie hat offiziell ein Startdatum. Wie Prime Video jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account bekannt gab, erscheinen die neuen Folgen am 28. April 2027. Für die Ankündigung holte der Streaminganbieter zwei bekannte Gesichter vor die Kamera: Stephen Kalyn (28) und Mika Abdalla (26), die in der Serie Dean Di Laurentis und Allie Hayes spielen. "Was? Du vermisst uns?", fragt der Schauspieler in dem kurzen Clip. Seine Kollegin legt daraufhin nach: "Dean und Allie sind offiziell zurück für Staffel zwei." Dass die beiden die Hauptrollen in der zweiten Staffel besetzen, steht schon lange fest. Während sie in der ersten Staffel noch Teil einer Nebenhandlung waren, rücken die beiden nun als neues zentrales Paar in den Fokus der Geschichte.

Allie studiert Schauspiel an der Briar University und ist eng mit Hannah befreundet. Nachdem ihre langjährige Beziehung mit Sean gescheitert ist, steht sie vor einem Neuanfang. Dabei beschäftigt sie nicht nur ihr Liebesleben: Auch beruflich muss die Studentin herausfinden, welchen Weg sie nach dem Studium einschlagen möchte. Dean ist als Eishockeyspieler auf dem Campus dagegen vor allem für seine unverbindlichen Bettgeschichten bekannt. Was mit Allie als unkomplizierter Flirt beginnt, entwickelt sich allerdings anders als geplant. Bei den Fans sorgt die Neuigkeit für große Vorfreude. In den Kommentaren unter dem Beitrag überschlagen sich die Zuschauer regelrecht. "Oh mein Gott, das wird so gut", jubelt ein Nutzer. Ein anderer schreibt: "Schon im April? Schreie, weine." Und ein weiterer Fan gesteht: "Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten."

Inhaltlich erwartet die Zuschauer eine Staffel mit mehr Gefühlschaos. In den neuen Folgen soll es emotional deutlich intensiver zugehen als in der ersten Staffel. Dadurch rückt auch die unbeschwerte Dynamik zwischen den besten Freundinnen Allie und Hannah etwas stärker in den Hintergrund. Im Kern dreht sich die Handlung um die beginnende Romanze von Dean und Allie. Die beiden wollen ihre unverbindlichen sexuellen Treffen zunächst geheim halten – genau diese heimliche Liebe bildet das Herzstück der Fortsetzung. Als Vorlage für die neuen Folgen dient der Roman "The Score" von Elle Kennedy. Das Buch ist der dritte Band ihrer "Off-Campus"-Reihe.

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Amazon Prime Allie und Dean in "Off Campus" Staffel 1

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Getty Images Mika Abdalla bei Prime Videos Obsessed Fest Pre-Reception in Los Angeles, 26. Juni 2026

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