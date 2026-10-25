Für 6,1 Millionen kommt Bhad Bhabies Villa auf den Markt

Bhad Bhabie (23), die mit bürgerlichem Namen Danielle Bregoli heißt, trennt sich von ihrem Zuhause im Sonnenstaat Florida: Die Rapperin hat ihre Villa in Boca Raton zum Verkauf angeboten. Das Anwesen wurde am Mittwoch für 6,1 Millionen Euro inseriert. Das berichtet unter anderem TMZ. Zuständig für die Vermarktung ist Marcy F. Javor von Signature One Luxury Estates LLC. Das Haus liegt in einer bewachten Wohnanlage und bietet rund 832 Quadratmeter Wohnfläche. Hinter den Türen erwartet potenzielle Käufer reichlich Platz: Insgesamt verfügt das Haus über sieben Schlafzimmer und ebenso viele Badezimmer. Dazu kommen zahlreiche Extras, die das Anwesen zu einem echten Schmuckstück im gehobenen Immobiliensegment machen.

Im Inneren erwarten künftige Besitzer unter anderem eine Gourmetküche mit übergroßen Kochinseln sowie weitläufige Wohnbereiche. Außerdem gehören ein privates Büro, ein Billardzimmer, ein Weinlager und eine Trockensauna zum Haus. Ein besonderes Highlight ist die im Erdgeschoss gelegene Hauptsuite. Ihr Badezimmer ist im Spa-Stil gestaltet, während im Außenbereich ein eigener Whirlpool wartet. Für Kleidung und Accessoires gibt es dort nicht nur einen, sondern gleich drei riesige, maßgefertigte begehbare Kleiderschränke. Wer Besuch erwartet, kann diesen im separaten Gästehaus unterbringen – das zweistöckige Gebäude verfügt über eine eigene Küche und weitere Wohnmöglichkeiten. Auch draußen geht der Luxus weiter: Ein großer Pool, ein Spa, tropische Pflanzen und viel Raum für Gäste schaffen eine Resort-Atmosphäre. Autoliebhaber dürften sich zudem über die Garage freuen, in der bis zu sechs Fahrzeuge Platz finden.

Lange hat die Musikerin nicht in dem Anwesen gewohnt. Bhad Bhabie erwarb das Anwesen im März 2022 für 5,4 Millionen Euro. Mit dem aktuellen Angebotspreis von 6,1 Millionen Euro verlangt sie nun also rund 700.000 Euro mehr, als sie selbst investiert hatte. Ob und zu welchem Betrag die Villa tatsächlich den Besitzer wechseln wird, steht bislang nicht fest. Bekannt wurde Danielle als Bhad Bhabie zunächst durch einen viralen TV-Auftritt. Nun soll ihr Haus in Boca Raton einen neuen Eigentümer finden. Interessenten erhalten für den Millionenbetrag neben den sieben Schlaf- und Badezimmern unter anderem den Pool, die Sauna, das separate Gästehaus, die geräumige Garage und die drei auffälligen begehbaren Kleiderschränke der Hauptsuite.

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Getty Images Bhad Bhabie beim TBT Magazine Social Media Edition Event im Sway Nightclub in Fort Lauderdale

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Getty Images Bhad Bhabie bei einer Pre-Grammy-Party in L.A. im Februar 2019

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Getty Images Bhad Bhabie, 2022