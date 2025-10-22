Bhad Bhabies Song: Vater wehrt sich gegen Anschuldigungen

Danielle Bregoli (22), alias Bhad Bhabie, sorgt mit ihrem neuen Song "Honest" für Aufsehen. Darin wirft die Rapperin ihrem Vater Ira Peskowitz vor, kein Interesse an ihrem Leben gehabt zu haben, bis sie berühmt wurde. Nun meldet sich ihr Erzeuger in einem Interview mit TMZ zu Wort und weist die Anschuldigungen entschieden zurück. "Jede einzelne dieser Aussagen ist eine komplette Lüge", betont er. Der US-Amerikaner ist überzeugt, dass Danielles Mutter ihr diese Einstellung eingepflanzt habe, um sie auseinanderzubringen.

Ira behauptet, er habe sich stets um eine Beziehung zu seiner Tochter bemüht, sogar vor ihrem berüchtigten Auftritt bei "Dr. Phil". Zudem schildert er gegenüber dem Medium, dass er seiner Tochter während schwieriger Zeiten – darunter Krankenhausaufenthalte aufgrund von Entzügen – beistand. Der Familienvater gesteht: "Ich weiß, dass ich dich in der Vergangenheit verletzt habe, aber ich war für dich da. Das war ich wirklich, aber wenn du mich weiterhin so niedermachst und schlechtmachst, kann ich nicht mehr in deiner Nähe sein. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie du dich selbst zerstörst."

Danielle wurde als Social-Media-Phänomen bekannt und fand früh den Weg ins Rapgeschäft. Doch ihre Musik wird immer wieder von besorgniserregenden Schlagzeilen über ihr Privatleben überschattet. Zuletzt gab sie auf Snapchat preis, dass sie während der Beziehung mit ihrem On-off-Partner Le Vaughn Opfer häuslicher Gewalt geworden sei. Sie berichtete von mehr als 500 gewalttätigen Übergriffen, von denen einer zu einer Fehlgeburt geführt habe. Gemeinsam mit dem Rapper hat Danielle eine Tochter namens Kali Rose.

Getty Images Bhad Bhabie bei der "47 Meters Down: Uncaged"-Premiere in Westwood im August 2019

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, Rapperin

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, ihre Tochter und Le Vaughn, September 2024