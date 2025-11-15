Bhad Bhabies Freund wegen Gewalt an Mutter festgenommen

Ein Polizeieinsatz in Florida erschüttert das Umfeld von Danielle Bregoli (22): Der enge Freund und Songpartner der Rapperin, Ricky "Loopy" Ferrell, ist am Donnerstag festgenommen worden. Der Vorwurf wiegt schwer: einfache Körperverletzung zum Nachteil von Danielles Mutter Barbara Bregoli. Passiert sein soll alles vor einem Haus, das Danielle und Barbara gemeinsam besitzen, in Palm Beach County. Laut offiziellen Unterlagen, über die TMZ berichtet, standen sich Barbara und Ricky nach einem Streit gegenüber, bis die Situation eskalierte. Handschellen klickten zunächst jedoch nicht.

Ermittler der Sheriff-Behörde sichteten Videomaterial der Auseinandersetzung. Den Aufnahmen zufolge soll Ricky Barbara das Handy aus der Hand gerissen und sie im Gerangel mehrfach heftig geschüttelt haben. Danach, so die Behörde, ließ er von ihr ab, folgte ihr zum Auto und legte das Mobiltelefon auf den Kofferraum, während Barbara offenbar eine Waffe aus dem Wagen holte. Sie soll die Pistole weder auf Ricky gerichtet noch den Finger am Abzug gehabt haben – anders, als Ricky es später unter Eid beschrieben haben soll. Nach weiteren Interviews und Sichtung der Videos gilt Barbara nun als Opfer; ein Haftbefehl wurde erlassen, Ricky wurde verhaftet und ist inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Das Thema Gewalt war für Danielle schon in den vergangenen Monaten allgegenwärtig. Erst vor rund zwei Monaten hatte die Musikerin auf Snapchat mit tränenerstickter Stimme schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund Le Vaughn erhoben. Sie berichtete von zahllosen Gewalttaten während der Beziehung und machte ihn für eine Fehlgeburt verantwortlich. "Ich habe ihn bedingungslos geliebt", erklärte Danielle und machte gleichzeitig deutlich, dass sie endgültig mit ihm abgeschlossen habe.

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, Rapperin

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie, Musikerin

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, ihre Tochter und Le Vaughn, September 2024