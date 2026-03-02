"Schlechte Nachrichten": Bhad Bhabie teilt ein Krebs-Update

Bhad Bhabie (22) meldet sich mit einem besorgniserregenden Update zu ihrer Gesundheit. Die Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Danielle Bregoli heißt, verkündete auf X: "Schlechte Nachrichten von meinem Arzt gestern." Dennoch zeigt sie sich kämpferisch und fügte ihrer Nachricht hinzu: "Gott hat das letzte Wort, nicht mein Krebs." Details zu der schlechten Nachricht oder um welche Art von Krebs es sich genau handelt, verriet die Musikerin nicht.

Danielle hatte ihre Erkrankung im November 2024 öffentlich gemacht, nachdem Online-Kommentare ihre damals schmalere Statur thematisiert hatten. "Es tut mir leid, dass meine Krebsmedikamente mich Gewicht verlieren ließen", schrieb sie in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Ich nehme langsam wieder zu. Hört also auf, die schlimmsten Geschichten zu verbreiten." Ihre Mutter Barbara Bregoli wies in einem Social-Media-Video zugleich Gerüchte zurück, es handele sich bei Danielles Krebserkrankung um eine Täuschung: "Wie könnt ihr es wagen? Zu sagen, meine Tochter würde über so etwas lügen? Ich hatte zweimal Brustkrebs. Wie könnt ihr behaupten, meine Tochter täusche das vor?"

In den vergangenen Monaten hielt Bhad Bhabie viele medizinische Details privat. Sie teilte lediglich Neuigkeiten über eine Nasen-OP mit ihren Followern, die sie während ihrer Krebstherapie durchführen ließ. Auf Instagram schrieb sie: "Tag 6! Nasen-OPs sind nichts für Zarte." Kritik an dem Eingriff ließ sie abperlen: "Ich weiß nicht, wer euch erzählt hat, man dürfe mit Krebs keine OP haben. Ich wurde von meinem Arzt freigegeben, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten." Privat konzentriert sich Danielle neben ihrer Gesundheit vor allem auf ihre kleine Tochter. Im März 2024 wurde die Rapperin Mutter der kleinen Kali Love, die sie gemeinsam mit ihrem On-off-Partner, dem Rapper Le Vaughn, großzieht. Die gemeinsame Zeit mit der Kleinen teilt die Influencerin immer wieder in kurzen Videos und Fotos. Ihr jüngster Clip zeigt sie beim Kuscheln mit ihrer Tochter. Beide liegen im Bett, machen Faxen in die Kamera, knurren spielerisch in einen FaceTime-Call mit einem Freund und lachen herzlich. Während Danielle öffentlich über Schönheitsoperationen wie ihre Nasenkorrektur spricht und sich von Hate-Nachrichten nicht ausbremsen lässt, wirken die intimen Momente mit ihrer Tochter nun wie ihr emotionaler Rückzugsort abseits von Krankheit, Kommentaren und Öffentlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, Rapperin

Anzeige Anzeige

Getty Images Bhad Bharbie, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige