Germain Wolf (25) hat vom Liebeschaos vor der Kamera offenbar endgültig die Nase voll. Nach seiner Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love will der Realitystar bei künftigen TV-Projekten eine ganz andere Richtung einschlagen, wie er im aktuellen Interview mit Promiflash erklärt. "Ich muss weg von diesem Dating. Ich will so eher in dieses Gaming rein", stellt Germain klar. Ein konkretes Format hat er dafür allerdings noch nicht im Blick. Wie groß seine Datingmüdigkeit inzwischen ist, verdeutlicht er mit einem kleinen Versprecher: "Ich habe gefühlt, glaub ich, jede Datingshow einmal auseinandergenommen und gefühlt auch jede Frau. Deswegen: Ich brauche Dating. Äh, kein Dating mehr. Ich brauche Gaming." Damit macht Germain deutlich, dass er seine Reality-TV-Zukunft nicht mehr zwischen Flirts, Matches und Paarungszeremonien sieht. Statt erneut vor laufenden Kameras nach der Liebe zu suchen, will er sich künftig lieber im Gamingbereich ausprobieren und dort neue Erfahrungen sammeln.

Auch ein Comeback in einem besonders wilden Realityformat steht für Germain derzeit nicht auf dem Plan. 2022 mischte er bereits bei Germany Shore mit. Mit der Entwicklung, die die Sendung inzwischen genommen hat, kann er sich nach eigener Aussage nicht mehr ganz identifizieren. Die Geschehnisse der kürzlich gestarteten Staffel bezeichnet er gegenüber Promiflash als "sehr, sehr asozial". Besonders ein Vorfall, bei dem uriniert wurde, sorgt bei ihm für Kopfschütteln. "Also, ich war ja auch schon sehr besoffen in manchen Shows. Wirklich: Ich wusste gefühlt nicht mehr, was ich gemacht hab. Aber ich würde niemals irgendwo hinpinkeln oder Menschen anpinkeln. Das ist schon hart. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das ist verrückt", betont Germain im Interview. Obwohl er selbst schon ausgelassene und alkoholreiche Drehs erlebt habe, sei mit einem solchen Verhalten für ihn eine klare Grenze überschritten. Eine weitere Teilnahme an der Show kann er sich daher derzeit kaum vorstellen.

Germains jüngster Auftritt bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" beschäftigte die Zuschauer auch nach dem Finale. In einem Video auf Instagram hatte sich der Realitystar sinngemäß dafür gefeiert, dass er diesmal in einer Datingshow keine Red Flag gewesen sei. Bei vielen Zuschauern kam diese Selbsteinschätzung allerdings gar nicht gut an. In der Kommentarspalte widersprachen sie dem Realitystar deutlich und erinnerten vor allem an seinen Umgang mit Mitkandidatin Alexandra Leonhard. Für seine eigene Bewertung musste Germain deshalb nicht nur Kritik, sondern auch reichlich Spott einstecken. Während seiner Zeit in der Sendung hatten sein Verhalten und seine zwischenmenschlichen Entscheidungen immer wieder Gesprächsstoff geliefert. Nun möchte er dieses Kapitel offenbar erst einmal hinter sich lassen.

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Germain Wolf

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IMAGO / Future Image Germain Wolf, Reality-TV-Star

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