Germain Wolf (25) bezieht im Streit um angeblich gelöschte Kommentare klar Stellung und stellt sich hinter Tara Tabitha (33). Die Österreicherin hatte dem Team von Temptation Island VIP vor Kurzem vorgeworfen, ihre Beiträge auf dem offiziellen Instagram-Account der RTL+-Show zu löschen oder zu verbergen. Germain, der das Format selbst als Teilnehmer kennt, kann zwar nicht bestätigen, während seiner Staffel eine gezielte Zensur von Paaren erlebt zu haben. Allerdings bemerkte der Realitystar inzwischen selbst, dass Taras Reaktionen nicht mehr zu sehen waren. Bei der Hype Fight Night machte der 25-Jährige im Promiflash-Interview deshalb deutlich, dass auch die Sicht der Kandidaten öffentlich stehen bleiben sollte. Für ihn steht deshalb fest, was er sich von der Produktion wünscht: "Aber Meinungsfreiheit auch für die Paare, bitte." Damit stärkt Germain Tara in ihrer Kritik den Rücken, ohne ihre Vorwürfe aus eigener Erfahrung vollständig bestätigen zu können.

Seine Erlebnisse in der Beziehungsshow ordnet Germain differenziert ein. "Ich habe jetzt nicht erlebt, dass man als Paar zensiert wird", betont er gegenüber Promiflash. Was die verschwundenen Reaktionen der Influencerin angeht, ist er allerdings irritiert. "Dass die Kommentare gelöscht werden, keine Ahnung, fühle ich nicht. Das habe ich sogar heute gesehen auf Instagram, dass Taras Kommentare gelöscht worden sind", berichtet der frühere Kandidat. Das Vorgehen kann der Reality-TV-Teilnehmer nicht nachvollziehen. Gleichzeitig zieht Germain eine klare Grenze bei Äußerungen, die sich gegen die Verführerinnen richten. "Keine Ahnung, finde ich komisch. Finde ich weird. Wenn es dann herablassend wird gegenüber den Verführerinnen, ist es uncool. Definitiv!", erklärt der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Er unterstützt damit das Recht der Paare, ihre Wahrnehmung der ausgestrahlten Szenen zu schildern, lehnt abwertende Kommentare über andere Beteiligte aber ebenso deutlich ab.

Tara hatte der Produktion zuvor "Zensur und Hetze" vorgeworfen. Aus ihrer Sicht verschwanden nicht nur ihre eigenen erklärenden Kommentare, sondern auch Reaktionen ihres damaligen Partners Dennis Lodi (31) oder wurden verborgen. Kritische Beiträge gegen die beiden seien hingegen weiterhin sichtbar gewesen. Außerdem störte sich der Realitystar daran, dass Dennis ihrer Meinung nach für die Einschaltquoten als besonders interessiert an den Verführerinnen dargestellt wurde. Germain verweist bei der Debatte allerdings auch auf die Regeln und Mechanismen des Formats, denen die Paare mit ihrer Unterschrift zustimmen. "Es wird alles dafür getan, dass deine Beziehung getestet wird. Diesen Vertrag unterschreibst du auch. Und genau das ist halt Temptation. Da passieren ein, zwei kleine Dinge. Und ja, es wird so gezeigt, als würde irgendwas mehr passiert sein", erläutert er gegenüber Promiflash. Damit unterscheidet Germain zwischen der zugespitzten Erzählweise der Show und dem mutmaßlichen Entfernen nachträglicher Stellungnahmen.

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Imago Germain Wolf bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50" am 5. März 2026 im Kölner Cinedom

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IMAGO / Future Image Germain Wolf, Reality-TV-Star

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