Jonathan Steinig (31) gewährt Einblicke in sein früheres Liebesleben! Im Promiflash-Interview bei "The Ultimate Hype" sprach der Realitystar jetzt offen über seine angebliche On-off-Affäre mit Laura Maria Lettgen (31), die im Netz als Laura Blond bekannt ist. Kennengelernt hätten sich die beiden seinen Angaben nach 2021 auf einer Halloweenparty von Natascha Ochsenknecht (62). Aus einem anfänglichen Flirt sei schnell mehr geworden – und das an einem ziemlich ungewöhnlichen Ort. "Wir haben geflirtet und danach sind wir dann tatsächlich bei Germain in der Wohnung gelandet. Und ja, da hatten wir unseren ersten Geschlechtsverkehr bei Germain im Bett tatsächlich", erinnerte sich Jonathan. Anschließend habe sich zwischen den beiden eine Affäre entwickelt, die sich über etwa zwei Jahre erstreckt habe und immer wieder von Unterbrechungen geprägt gewesen sei. "Die ging dann so hin und her halt", fasste er zusammen.

Eine feste Beziehung mit der Influencerin sei für Jonathan allerdings nie infrage gekommen. "Nee, hätte ich mir bei ihr nicht so vorstellen können, weil es irgendwie so eine komplizierte Art war. Damit würde ich, glaube ich, beziehungstechnisch nicht klarkommen", erklärte er. Seiner persönlichen Einschätzung nach habe die 31-Jährige mehr Gefühle für ihn entwickelt, die er jedoch nicht habe erwidern können. Auch während der gemeinsamen Zeit sei es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen: "War Drama, dies, das. Du weißt ja: Laura Blond ist ja auch kein Unschuldsengel. Ich auch nicht, aber ja." Für ihn sei die Affäre schließlich beendet gewesen, nachdem Laura an einem Abend beim World Club Dome nach seiner Erinnerung mit einem anderen Realitystar weitergezogen sei. Und Germain? Der habe laut Jonathan genau gewusst, was sich in seinem Zuhause abgespielt hatte: "Germain war in seinem Zimmer. Also, Germain war in seinem Gästezimmer, als wir das Bett benutzt haben tatsächlich. Also der wusste das, ja ja." Germain selbst habe an diesem Abend versucht, bei einer Freundin von Laura zu landen. Nach Jonathans Erinnerung sei daraus allerdings nichts geworden.

Mittlerweile ist das Verhältnis zwischen Jonathan und Laura alles andere als harmonisch. Erst vor rund drei Monaten lieferten sich die beiden auf Social Media einen öffentlichen Schlagabtausch, bei dem Jonathan bereits eine gemeinsame intime Vergangenheit angedeutet hatte. Auslöser war eine Story von dem Realitystar, in der er sich über mehrere Personen aus der Reality-TV-Szene lustig machte und dabei auch Laura ins Visier nahm. Die Social-Media-Bekanntheit ließ das nicht unkommentiert und reagierte ebenfalls öffentlich. Dabei warf sie ihm unter anderem Neid und finanzielle Probleme vor. Mit seinen Aussagen im aktuellen Interview gibt Jonathan nun weitere Einblicke in die gemeinsame Vergangenheit. Laura hat sich auf Anfrage von Promiflash bislang nicht zu dem Thema geäußert.

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IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / T. Ngo / Future Image Collage: Jonathan Steinig und Laura Maria Lettgen

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Instagram / germain_e Germain Wolf, Realitystar

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