Mehr als Schauspiel: Tom Hanks kehrt 2027 an Broadway zurück

Tom Hanks (70) steht im Herbst 2027 wieder auf einer Broadwaybühne – rund 14 Jahre nach seinem letzten Auftritt dort. Wie The Hollywood Reporter berichtet, übernimmt der Schauspieler in der Zeitreise-Romanze "This World of Tomorrow" erneut die Hauptrolle, die er bereits im New Yorker Kulturzentrum The Shed gespielt hatte. Doch bei diesem Projekt bleibt es nicht beim Schauspiel: Gemeinsam mit dem Dramatiker James Glossman hat Tom die Bühnenfassung selbst verfasst – auf Grundlage seiner eigenen Kurzgeschichten. An seiner Seite steht erneut Kelli O'Hara (50), die für ihre Bühnenarbeit bereits mit einem Tony Award ausgezeichnet wurde und ebenfalls in ihre alte Rolle zurückkehrt. Geplant ist eine Produktion mit begrenzter Spielzeit. Wann genau der Vorhang aufgeht und in welchem Theater in New York gespielt wird, ist bislang allerdings noch offen.

Inhaltlich wird es reichlich verzwickt: Im Zentrum steht ein Mann aus dem Jahr 2089, der bei seinen Zeitreise-Experimenten ausgerechnet auf der New Yorker Weltausstellung von 1939 in Queens strandet. Dort verliebt er sich in eine Frau – doch das Leben in zwei verschiedenen Jahrhunderten macht die Beziehung des ungleichen Paares reichlich kompliziert. Das Stück greift Motive aus Toms Kurzgeschichtensammlung "Uncommon Type" auf, die 2017 erschienen ist. Die Regie übernimmt erneut Tony-Award-Gewinner Kenny Leon. "Ich freue mich sehr darauf, diese Arbeit mit diesem außergewöhnlichen neuen amerikanischen Theaterstück fortzusetzen", erklärte er gegenüber The Hollywood Reporter. "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um diese Geschichte über Liebe und Zeitreisen aus der Feder von Glossman und Hanks weiter zu erkunden. Vor allem freue ich mich darauf, dass noch mehr Zuschauer die Gelegenheit bekommen werden, die besondere Chemie zwischen Kelli O'Hara und Tom Hanks auf der Bühne zu erleben." Die Aufführung am The Shed bekam laut New York Times eher verhaltene Kritiken – verkaufte sich aber gut.

Der Broadway ist für Tom kein Neuland: 2013 stand er dort in "Lucky Guy" auf der Bühne und wurde für seine Darbietung für einen Tony Award nominiert. Ganz reibungslos lief es bei den Voraufführungen von "This World of Tomorrow" im The Shed allerdings nicht. Obwohl der zweifache Oscarpreisträger am Text mitgeschrieben hatte, vergaß er mehrfach seine Zeilen. Seine Bühnenpartner Kelli O'Hara und Ruben Santiago-Hudson halfen ihm in diesen Momenten aus seinen Blackouts. Tom machte aus den kleinen Pannen kein Geheimnis und ging in der Öffentlichkeit mit Humor damit um. Mit dem nun angekündigten Broadwaytransfer kehren Tom und Kelli gemeinsam zu ihren Rollen zurück und führen ihre Arbeit an der romantischen Geschichte über eine Liebe zwischen zwei Zeiten fort.

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Getty Images Tom Hanks bei der Europapremiere von "Toy Story 4" in London

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Getty Images Kelli O'Hara bei den 79. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York

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Getty Images Tom Hanks, 2024 in Los Angeles