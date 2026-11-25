Helena Zengel (18) und Tom Hanks (70) verbindet weit mehr als nur ein gemeinsamer Film. Sieben Jahre nach den Dreharbeiten zu "Neues aus der Welt" gehört der Hollywoodstar zu den wichtigsten Vertrauten der Schauspielerin und ist für sie fast schon ein Familienmitglied. Das erzählte Helena jetzt in New York im Gespräch mit Bild. Kennengelernt haben sich Helena und Tom 2019 am Set des Westerns "Neues aus der Welt". Damals war die Berlinerin elf Jahre alt. Wie berühmt ihr Filmpartner war, wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht – für sie war er einfach Tom. Im selben Jahr schaffte Helena mit dem Drama "Systemsprenger" ihren Durchbruch. Für ihre Rolle als traumatisierte Benni wurde sie mit dem Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Danach wurde aus dem Kinderstar eine international gefragte Schauspielerin. Seit ihrem ersten gemeinsamen Projekt hat der Filmstar die Berlinerin auf ihrem Weg begleitet. "Ich weiß gar nicht, was ich ohne ihn in der Branche gemacht hätte. Er hat mir so viele Ratschläge gegeben, mir geholfen und sogar mit meinen Freunden telefoniert, wenn es mir mal nicht gut ging", erzählte Helena.

Tom mache ihr auch regelmäßig klar, dass sie auf ihn zählen kann. "Es ist so wichtig, dass du dich auf die Menschen verlässt, die dich lieben. Ich gehöre dazu", gab sie seine Worte wieder. Zwischen ihrem Zuhause in Berlin und Toms Wohnort Los Angeles liegen zwar Tausende Kilometer, trotzdem stehen die beiden fast jeden Tag in Kontakt. Sie telefonieren, schreiben sich Nachrichten oder sehen sich per FaceTime. Alle paar Monate versuchen sie außerdem, sich persönlich zu treffen. Bei Liebeskummer, beruflichen Fragen oder anderen Sorgen ist Tom immer ihr erster Ansprechpartner. "Egal, was ist, ich rufe auf jeden Fall Tom an", verriet Helena. Dass er ihr so viel bedeutet, hat auch mit ihrer eigenen Familiengeschichte zu tun: "Ich habe meinen Vater selbst sehr früh verloren und vielleicht deshalb in ihm auch ein bisschen eine Vaterfigur gefunden." Und weiter: "Ich könnte ihn aus dem Krankenhaus anrufen und sagen, dass ich ihn brauche, und er würde versuchen zu kommen."

Erst am vergangenen Freitag trafen sich die beiden in New York zum Mittagessen. Weil das Pflaumenkompott, das Tom bestellen wollte, nicht auf der Karte stand, gab es kurzerhand Pommes mit Ketchup. Sonst gehen die zwei gern essen, ins Theater oder shoppen. Tom schenkt Helena oft Bücher und Notizbücher und hat sie sogar schon auf einem Reiterhof in Brandenburg besucht. Privat musste Helena bereits schwere Zeiten durchstehen. Im August 2025 starb ihre Großmutter Gerda im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines Autounfalls. Deshalb bedeuten ihr Menschen, auf die sie sich verlassen kann, besonders viel. Was sie an Tom am meisten schätzt, weiß Helena ganz genau: "Seine Menschlichkeit. Er ist total auf dem Boden geblieben und überhaupt nicht wie ein Star."

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Instagram / helena.zengel.official Helena Zengel und Tom Hanks, April 2025

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PictureLux/Action Press Helena Zengel und Tom Hanks in "News of the World"

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