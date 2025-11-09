Blackout: Tom Hanks scheitert an selbst geschriebenem Text

Tom Hanks (69) sorgt mit einem charmanten Geständnis für Aufsehen: Der zweifache Oscar-Preisträger verriet in "The Late Show with Stephen Colbert", dass er in den Voraufführungen seines neuen Off-Broadway-Stücks "This World of Tomorrow" bereits mehrfach seinen Text vergessen hat – obwohl er das Stück selbst mitgeschrieben hat. "Ich hatte einfach ein Blackout", sagte Tom und erzählte, wie ihn seine Mitspieler Kelli O’Hara und Ruben Santiago-Hudson auf der Bühne irritiert ansahen. Gleichzeitig nahm er die unangenehme Situation mit Humor: "Sie werden große Schwierigkeiten haben, mich zu feuern, wenn ich Mist baue", witzelte er. Gespielt wird die Produktion im "The Shed" in New York City, die limitierte Laufzeit ist bis 21. Dezember angesetzt.

Das Stück, das Tom gemeinsam mit James Glossman geschrieben hat, führt ihn in die Hauptrolle des Bert Allenberry, eines einsamen Wissenschaftlers aus der Zukunft, der zur Weltausstellung 1939 nach Queens reist – auf der Suche nach Liebe. Neben Kelli und Ruben gehören auch Kerry Bishé, Kayli Carter, Paul Murphy, Jamie Ann Romero, Lee Aaron Rosen, Jay O. Sanders, Donald Webber Jr. und Michelle Wilson zum Ensemble – viele von ihnen in Mehrfachrollen. Regisseur Kenny Leon schwärmte laut People bereits bei der Ankündigung im Mai vom "Zeitreisenabenteuer" und der "authentischen Komik" des Textes – sofern er denn von den Darstellern erinnert werden kann.

Für Tom ist es die erste große Theaterrolle seit seinem Broadway-Debüt "Lucky Guy" 2013, das ihm eine Tony-Nominierung einbrachte. Der Schauspieler, der sonst vor allem mit Filmsets vertraut ist, beschreibt die Rückkehr ins Live-Erlebnis als Vergnügen und Herausforderung zugleich. Frühere Bühnenarbeiten mit James, darunter "Safe Home" nach Geschichten aus Toms Buch "Uncommon Type", haben die kreative Partnerschaft gefestigt. Privat gilt Tom als Teamplayer, der enge Bande zu Kollegen pflegt und am Set wie auf der Bühne für Gelassenheit bekannt ist. Freunde berichten, dass er nach Proben gern gemeinsam isst und zuhört, bevor er den nächsten Feinschliff angeht – ein Ritual, das ihm nun auch im Rampenlicht von "The Shed" Ruhe gibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Hanks beim Atlantic Festival im September 2025 in New York City

Anzeige Anzeige

Imago Tom Hanks im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / ritawilson Tom Hanks, Schauspieler