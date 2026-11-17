Tom Hanks (70) hat einen klaren Favoriten, wenn es um die Kultfilme der Neunziger geht. Unter den zahlreichen Klassikern dieses Jahrzehnts hat der Schauspieler einen Liebling: die schwarze Komödie "Fargo – Blutiger Schnee" von Joel (71) und Ethan Coen (69). Im Interview mit Arab News kam der Hollywoodstar jetzt regelrecht ins Schwärmen über den Film aus dem Jahr 1996. "'Fargo' kann man sich einfach immer wieder ansehen. Ich jedenfalls finde das. Ich finde ihn perfekt. Absolut makellos", stellte Tom klar. Große Worte von einem Mann, der selbst schon so manchen Filmklassiker gedreht hat. Die Geschichte führt die Zuschauer ins eisige Minnesota. Dort gerät eine Entführung, mit der eigentlich nur Geld erpresst werden sollte, völlig außer Kontrolle. Was als vermeintlich einfacher Plan beginnt, endet für mehrere Menschen tödlich.

Im Zentrum der Handlung steht der Autoverkäufer Jerry Lundegaard, der bis zum Hals in Schulden steckt. Gespielt wird er von William H. Macy (76). Um seine Geldprobleme zu lösen, heckt Jerry einen folgenschweren Plan aus: Er engagiert zwei Kleinkriminelle, die seine eigene Ehefrau entführen sollen. Das Lösegeld will er anschließend von seinem reichen Schwiegervater kassieren. Doch die beiden Kidnapper, verkörpert von Steve Buscemi (68) und Peter Stormare (73), stellen sich nicht besonders geschickt an und hinterlassen schon bald eine blutige Spur. Dieser folgt die örtliche und hochschwangere Polizeichefin Marge Gunderson. Frances McDormand (69) schlüpfte in die Rolle der entschlossenen Ermittlerin, die sich weder von Babybauch noch Eiseskälte bremsen lässt.

Vor rund 30 Jahren mauserte sich "Fargo – Blutiger Schnee" zu einem überraschenden Erfolg, wie Filmstarts berichtet. Die Kritiker waren begeistert: Bei Rotten Tomatoes kommt der Film auf eine Bewertung von 93 Prozent. Bei den Oscars räumte das Werk ebenfalls ab. Frances wurde für ihre Darstellung der Marge Gunderson als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Eine weitere Trophäe ging an Joel Coen und Ethan Coen für ihr Drehbuch. Darüber hinaus war der Film in fünf weiteren Kategorien nominiert, darunter auch als bester Film. Tom selbst hat mit seinen Rollen viele moderne Filmklassiker geprägt. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Forrest Gump", "Der Soldat James Ryan", "The Green Mile" und "Cast Away – Verschollen". Dennoch ist es die schwarze Komödie der Coen-Brüder, der er das Prädikat "absolut makellos" verlieh.

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Getty Images Tom Hanks, Schauspieler

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Imago Peter Stormare und Steve Buscemi in einer winterlichen Szene aus "Fargo" (1996)

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