Kinohit "e-m@il für Dich" bekommt eine moderne Neuauflage

Die Kultkomödie "e-m@il für Dich" kehrt auf die Leinwand zurück! Fast drei Jahrzehnte nach dem Kinostart der Romanze ist eine Neuauflage in Arbeit. Wie das US-Branchenmagazin Deadline berichtet, soll Jason Orley bei dem Remake auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Der Filmemacher arbeitet derzeit außerdem am Drehbuch. Eine erste Fassung hatten zuvor Deborah Kaplan und Harry Elfont geschrieben. Wie die Liebesgeschichte in die Gegenwart geholt werden soll, ist bislang noch ein Geheimnis. Im Original von 1998 verlieben sich zwei Menschen per E-Mail ineinander. Dabei ahnen sie nicht, dass sie sich längst im echten Leben kennen und beruflich erbitterte Rivalen sind. Seitdem hat sich die Art, wie Menschen digital miteinander kommunizieren, allerdings grundlegend verändert. Die zentrale Liebesgeschichte zeitgemäß umzusetzen, dürfte daher eine der wichtigsten Aufgaben für das neue Drehbuch sein. Denkbar wäre etwa, dass sich das anonyme Kennenlernen im Netz künftig über Dating-Apps oder soziale Medien abspielt. Offiziell bestätigt wurde ein solches Konzept aber noch nicht.

Ebenfalls offen ist die Frage nach der Besetzung. Wer in die Fußstapfen von Tom Hanks (70) und Meg Ryan (64) tritt, ist noch nicht bekannt. Tom und Meg zählten in den 1990er-Jahren zu den gefragtesten Filmpaaren Hollywoods. Bevor sie für "e-m@il für Dich" gemeinsam vor der Kamera standen, hatten sie bereits 1993 die Romanze "Schlaflos in Seattle" zusammen gedreht. Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern wurde so zu einem prägenden Bestandteil der Liebeskomödien jener Zeit. Konkrete Details zur Handlung der Neuauflage gibt es noch nicht. Erfahrung mit dem Genre bringt Jason bereits mit: Der Regisseur und Drehbuchautor inszenierte zuvor die romantische Komödie "I Want You Back" sowie den Coming-of-Age-Film "Der harte Weg zum Erwachsenwerden".

Das Original war ein echter Kassenschlager. Weltweit spielte "e-m@il für Dich" rund 225 Millionen Euro ein. Allein in Deutschland wurden mehr als 3,5 Millionen Kinotickets für den Streifen verkauft. Der Kinohit von 1998 erzählte dabei keine völlig neue Geschichte. Als Vorlage diente der Filmklassiker "Rendezvous nach Ladenschluss" von Ernst Lubitsch aus dem Jahr 1940. Dieser basiert wiederum auf dem Bühnenstück "Die Parfümerie" von Miklós László. In der älteren Version verlieben sich die Kollegen Alfred Kralik und Klara Novak, die sich ständig in den Haaren liegen, über einen anonymen Briefwechsel ineinander. Die Grundidee wurde also schon einmal erfolgreich in eine neue Zeit übertragen: Damals wurden aus Briefen E-Mails.

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Getty Images Tom Hanks und Meg Ryan in einer Szene aus "E-Mail für Dich"

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Getty Images Meg Ryan im Mai 2018

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Matt Campbell/AFP/Getty Images Meg Ryan und Tom Hanks im Dezember 1998