Micaela Schäfer auf der Venus: "Hast du heute schon...?"

Micaela Schäfer (42) ist auf der Erotikmesse Venus in Berlin ganz in ihrem Element – und das bereits zum 20. Mal. Gegenüber TAG24 verriet das Model, dass sie die Besucher dort gerne mit einer sehr direkten Frage konfrontiert: "Na, hast du heute schon gewi**st? Da wirst du einfach nicht komisch angeguckt." Nach Micaelas Erfahrung antworten die meisten darauf allerdings zunächst mit einem Nein. Das lässt die langjährige Venus-Botschafterin nicht einfach so stehen. Stattdessen gibt sie ihnen einen unmissverständlichen Rat mit auf den Weg: "Dann sag ich immer, ey, mach das einfach. Mein Gott, wenn sich jemand stört, dann kann der doch weggehen. Aber auf der Venus wird gewi**st, ja?", schilderte sie ihre unmissverständliche Aufforderung an die Besucher. Gerade die ungezwungene Atmosphäre scheint für Micaela den besonderen Reiz der Veranstaltung auszumachen.

Auch für die kommenden Jahrzehnte hat Micaela schon eine klare Vorstellung von ihrer Rolle in der Erotikbranche. An ein Karriereende denkt die gebürtige Ostdeutsche derweil nicht – im Gegenteil. "Also, ich kann mir vorstellen, ganz klar, die Erotik-Oma Deutschlands zu werden", betonte sie im Gespräch mit TAG24. Ihre Auftritte auf der Venus möchte Micaela deshalb möglichst bis ins hohe Alter fortsetzen. "Also, ich möchte auf jeden Fall noch bis 50, 60, keine Ahnung, bis 70 die Venus präsentieren, weil letztendlich ist es ja keine Frage des Alters", stellte sie gegenüber dem Portal klar. Noch bis Sonntag, den 25. Oktober, läuft die Veranstaltung auf dem Berliner Messegelände, zu der ausschließlich Erwachsene Zutritt haben. Mehr als 270 Aussteller aus über 40 Ländern zeigen dort ihr Angebot. Dazu zählen unter anderem Sexmaschinen, BDSM-Vorführungen, Shibari-Fesselkunst und verschiedene Fetisch-Accessoires. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit mehr als 32.000 Gästen.

Dass Micaela auch außerhalb der Erotikbranche ohne Scheu über das Thema spricht, bewies sie zuletzt im Fernsehen. Zum Auftakt der neuen Staffel von Die Höhle der Löwen stand sie dem Gründer Ingwer Sörensen zur Seite. Gemeinsam präsentierten Micaela und Ingwer ein aphrodisierendes Ingwerspray, das gegen Langeweile im Schlafzimmer helfen soll. Für den TV-Auftritt zeigte sich das Model im Vergleich zu ihrem bekannten, meist sehr freizügigen Stil überraschend bedeckt. Ingwer setzte dagegen auf ein Harness aus der BDSM-Szene. Der damalige Erotikpitch und ihr aktueller Einsatz auf der Venus passen zu Micaelas öffentlichem Auftreten. Als Model und Reality-TV-Star geht sie bereits seit Jahren bewusst offen mit Nacktheit und Sexualität um. Bei der Berliner Erotikmesse macht sie nun deutlich, dass sie dieser Rolle auch in Zukunft treu bleiben möchte.

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Imago Micaela Schaefer bei der Eröffnung der 29. Erotikmesse Venus in Berlin

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Imago Tamy Tation, Micaela Schäfer und Jenny Stella bei der Eröffnung der Erotikmesse VENUS in Berlin

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Imago Venus-Markenbotschafterin Micaela Schäfer bei der Eröffnung der Erotikmesse Venus in Berlin