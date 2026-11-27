Kommt es jetzt doch noch zum großen Friedensgipfel? Micaela Schäfer (43) hat Danni Büchner (48) nach ihrem einstigen Zoff, der sich 2018 in Das Sommerhaus der Stars entzündete, ganz öffentlich die Hand gereicht. In der Charitytalkshow "Schenk ein Ja" plauderte die selbsternannte Nacktschnecke freimütig über das holprige Verhältnis zu ihrer Realitykollegin. Ausgelöst wurde das Geständnis durch das Spiel "Wahrheit oder Plätzchen": Micaela sollte verraten, welcher Promi sie hinter den Kulissen am meisten enttäuscht habe. Nach kurzem Zögern fiel ihre Wahl auf Danni. Doch statt nachzutreten, schlug sie überraschend versöhnliche Töne an: "Ich wäre jetzt bereit, mich sogar mit ihr auszusprechen." Ob Danni auf das Friedensangebot eingeht, steht allerdings noch in den Sternen – eine Reaktion von ihr gibt es bislang nicht.

Dabei war mit Micaela lange nicht gut Kekse essen. Sie erklärte die damaligen Spannungen zunächst mit einer ganz grundsätzlichen Abneigung: "Manchmal triffst du auf Menschen, wo du einfach weißt, es vibt nicht." Richtig ungemütlich wurde es dann, als die beiden für ein gemeinsames Realityformat unter einem Dach leben mussten. "Das war ziemlich anstrengend", räumte sie in der Show ein. Inzwischen scheint sich ihr Blick auf die einstige Rivalin aber gewandelt zu haben. Sie habe Danni zuletzt beobachtet und bei ihr eine "coole Wendung" festgestellt, verriet Micaela. Die fünffache Mutter habe sich ihrer Meinung nach "extremst verändert". Genau diese Entwicklung ist für das Model nun der Anlass, das Kriegsbeil zu begraben – am liebsten in einem klärenden Gespräch.

Neben der möglichen Versöhnung mit Danni stand an diesem Abend vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt, für den Micaela komplett auf eine Gage verzichtete. Mit Spielen, Gesprächen und Musik kamen dort Spenden für das Deutsche Kinderhilfswerk zusammen – am Ende standen Sach- und Geldwerte in Höhe von insgesamt 10.530,39 Euro auf der Uhr. Im selben Fragespiel musste die 43-Jährige außerdem eine knifflige Entscheidung zwischen zwei prägenden Stationen ihrer Karriere treffen: Germany's Next Topmodel bezeichnete sie dabei als ihren "kleinen Durchbruch", das Dschungelcamp hingegen als ihren "großen Durchbruch". Müsste sie eines der beiden Formate aus ihrem Lebenslauf streichen, würde sie sich – wenn auch nur widerwillig – von ihrer Zeit bei der Castingshow verabschieden. Ihre Erinnerungen an den australischen Dschungel bleiben also unangetastet.

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Collage: Imago, Imago Collage: Micaela Schäfer und Danni Büchner

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Melanie Müller, Kalle Haverland, Daniela und Jens Büchner und Micaela Schäfer auf Mallorca

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