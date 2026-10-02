Zuckersüß: So kam Micaela Schäfer zu ihrer kleinen Cyprus

Eine Vollbremsung mitten in der Dunkelheit – und schon war es um Micaela Schäfer (42) geschehen. Im Podcast "Champagne Secrets" von Jeldos Stecker berichtet das Model jetzt von einem bewegenden Erlebnis während eines Urlaubs auf Zypern, das ihr Leben von Grund auf verändern sollte. Als sie eines späten Abends zu ihrer Unterkunft fuhr, entdeckte sie plötzlich ein herrenloses Fellknäuel am Rand der Fahrbahn. "Ich machte natürlich eine Vollbremsung", schilderte die Berlinerin den Moment, als sie ihr Kätzchen das erste Mal erblickte. "Ich habe mit der Taschenlampe im Gebüsch gesucht und auf einmal ist sie rausgekommen – mauzend – und ist mir in die Arme gerannt. Ich musste sie einfach nehmen." Für den Realitystar gab es kein Zögern mehr, dem hilflosen Geschöpf beizustehen. "Sie war ganz klein, verlaust, verletzt und abgemergelt", erinnerte sich die Prominente an den desolaten Zustand des Tiers.

Micaela fackelte nicht lange und brachte den Findling unverzüglich zu einem örtlichen Veterinär. Dieser brachte die Influencerin schließlich auf die entscheidende Idee. "Passen Sie auf, Sie können die auch einfach adoptieren. Nehmen Sie sie doch mit nach Deutschland. Das machen hier ganz viele Touristen", habe der Tierarzt geraten. Der Entschluss stand auf der Stelle fest: "Dann dachte ich mir: Geil, okay, ich nehm die mit." Ganz so spontan ließ sich die Ausreise allerdings nicht abwickeln. Fünf Wochen lang blieb das Tier zur Pflege in einer Station, wurde gechippt, geimpft und mit Papieren ausgestattet. Sobald alle Formalitäten erledigt waren, reiste Micaela schließlich ein weiteres Mal auf die Insel, um den Vierbeiner abzuholen, dem sie prompt den passenden Namen Cyprus verpasste.

Die Zuneigung zu dem geretteten Schützling geht dem Model, das aktuell auch mit Partner Dirk auf Wolke sieben schwebt, spürbar nahe. "Seitdem ist mein Herz wirklich …" – Micaela verschlägt es kurz die Sprache, doch dann fängt sie sich wieder. "Also, ich liebe diese kleine Katze", gesteht sie. Das Erlebnis blieb nicht ohne Folgen: Nur wenige Monate später holte sie vom selben Eiland eine weitere Fellnase zu sich nach Hause. "Am liebsten würde ich so viele Straßenkätzchen adoptieren", schwärmt die Berlinerin, die sich künftig noch viel stärker in der Tierrettung engagieren will. Die Rettung von Cyprus und ihrem Schwesterchen war für sie erst der Anfang. Unter dem Clip der Podcast-Episode zeigen sich TikTok-User reihenweise beeindruckt. "Sie ist mir immer so sympathisch gewesen, jetzt noch viel mehr", lautet ein lobender Kommentar, während ein anderer Nutzer einräumt: "Toll gemacht, hätte ich ihr gar nicht zugetraut."

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IMAGO / Future Image Micaela Schäfer, September 2025

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Imago Micaela Schäfer bei der Sommerparty La Grande Bellezza im Casa Bellucci in Berlin

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Imago Micaela Schäfer und ihr Partner Dr. Dirk Wiemer, Katja Krasavices Geburtstag im Ballhaus Berlin