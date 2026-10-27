Micaela Schäfer legt beeindruckende OnlyFans-Einnahmen offen

Micaela Schäfer (42) hat kurz vor der Berliner Erotikmesse Venus ungewohnt konkrete Zahlen zu ihrem Geschäft mit Bezahlinhalten genannt. Gegenüber der Berliner Zeitung verriet das Model, wie viel allein eine einzige Plattform in die Kasse spült: "Durch OnlyFans habe ich innerhalb von anderthalb Jahren einen Umsatz von einer Million Euro gemacht." Insgesamt ist die 42-Jährige auf drei Erotikbezahlportalen aktiv. Die Einnahmen daraus werden in einer eigenen GmbH gebündelt, deren Geschäftsführerin sie selbst ist. Dass der genannte Betrag nicht eins zu eins auf ihrem Konto landet, macht Micaela deutlich: Von der Millionensumme gehen Anteile für die Plattform und für Agenturen ab, hinzu kommen die Steuern. Der entscheidende Vorteil des Geschäftsmodells liegt für sie ohnehin woanders: in der Kontrolle. Sie entscheidet selbst, welche Inhalte sie produziert, wie diese geschnitten werden und zu welchem Preis sie am Ende angeboten werden. Dazu kommt, dass ein und dasselbe Videomaterial immer wieder Erlöse bringen kann.

Damit hat sich die Berlinerin ein unternehmerisches Fundament gebaut, das weit über das Posieren vor der Kamera hinausgeht. Das Plattformgeschäft ist dabei längst nicht ihre einzige Einnahmequelle: Daneben legt sie als DJane auf Mallorca auf und generiert zusätzlich mit Werbedeals Umsätze. Von schnellem Geld will das Erotikmodel nichts wissen: Hinter den Zahlen stecke viel professionelle Arbeit, von der regelmäßigen Produktion bis zur Betreuung der Community. Finanziell stellt sie sich zusätzlich mit Immobilien und ETFs breiter auf – und will auch mit 50 Jahren noch in der Branche aktiv sein. Jungen Frauen rät sie dabei zur Vorsicht: Weder sollten sie auf schnelles Geld hoffen noch unterschätzen, dass einmal veröffentlichte Inhalte dauerhaft im Netz bleiben können.

Am lukrativsten sei derzeit das Livestreaming, bei dem sie direkt mit ihren Fans in Kontakt tritt. Der direkte Draht zu den Followern ist nichts Neues für Micaela. In einem früheren "BestFans Intim-Talk" sprach sie gemeinsam mit der Cam-Darstellerin Alexis Devil darüber, dass Kundinnen und Kunden teilweise ungewöhnliche bis extreme Wünsche äußern. Davon lässt sie sich nach eigener Aussage aber nicht aus der Fassung bringen, sondern begegnet ihnen mit Professionalität. Bei ihren Inhalten zieht sie klare Grenzen: Pornografische Aufnahmen mit Männern kommen für sie nicht infrage, ihr Softcontent umfasst dagegen auch Produktionen mit Frauen. Wichtig sind ihr Authentizität und Nähe, weshalb sie sich vor der Webcam auch mal ungefiltert und ohne Make-up zeigt. KI-Avatare lehnt sie inzwischen ab, obwohl sie damit zunächst experimentiert hatte.

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Imago Erotikmodel Micaela Schäfer bei der Premiere von "Malle Ole – das Musical das ballert!" im Theater am Marientor, Duisburg, am 08.01.2026

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Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 in Berlin

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