Micaela Schäfer ist ihren Fans plötzlich zu angezogen

Micaela Schäfer (43) bekommt derzeit eine Art von Kritik zu hören, mit der wohl kaum jemand gerechnet hätte. In einem Reel auf Instagram erzählt das Model, dass sich manche Fans und Zuschauer über ihre Kleidung beschweren. Der Grund ist aber nicht etwa, dass sie zu wenig trägt. Im Gegenteil: Einigen ist Micaela offenbar zu angezogen. Laut der Realitydarstellerin erwartet ihr Publikum inzwischen regelrecht, dass sie immer Haut zeigt. Aus der Ruhe bringen lässt sie sich davon allerdings nicht. Während sie über die ungewöhnlichen Beschwerden spricht, huscht ihr immer wieder ein breites Lächeln über das Gesicht. Die Situation scheint sie eher zu belustigen als zu ärgern. Die Erwartungen ihrer Follower kommentiert sie jedenfalls gelassen und mit sichtlichem Vergnügen.

Den Grund für die Reaktionen sieht Micaela in ihren bisherigen Auftritten. Die Menschen hätten sich längst daran gewöhnt, dass sie sich freizügig und provokant zeige. "Mittlerweile beschweren sich die Leute sogar, wenn ich zu angezogen bin. Also, ich werde überhaupt nicht gehatet, weil die Menschen haben sich total daran gewöhnt, dass ich nun mal gerne Haut zeige und provoziere", erklärt sie in dem Videoausschnitt. Danach versetzt sie sich in die Lage mancher Zuschauer und spricht aus, was diese ihrer Meinung nach beim Anblick ihres Outfits denken: "Sag mal, warum hat die denn jetzt hier das Top an? Kann die nicht mal das Top nach oben ziehen?" Ihr Fazit fällt eindeutig aus: "Also, die Leute möchten, dass ich sexy rumlaufe." Auch in der Bildunterschrift nimmt Micaela das Ganze mit Humor. Dort schreibt sie: "Jetzt beschweren sich die Leute, wenn ich zu angezogen bin. Euch kann man's auch nie recht machen".

Dass Micaela mit einem bedeckteren Look auffällt, ist nicht das erste Mal in diesem Jahr passiert. Schon Anfang 2026 sorgte ihre Kleiderwahl für Gesprächsstoff. Damals erschien sie zur Premiere der neuen Staffel von "#CoupleChallenge" in Köln deutlich weniger freizügig als gewohnt. Hinter dieser Entscheidung steckten allerdings Probleme auf Instagram: Nach ihren Angaben war ihr Account innerhalb weniger Wochen mehrfach gelöscht worden. Ihr Management legte ihr deshalb nahe, bei öffentlichen Terminen mehr Kleidung zu tragen. Auf Events im Bikini zu erscheinen, sollte damit vorerst der Vergangenheit angehören. Das aktuelle Reel zeigt nun, in welcher Zwickmühle das Model steckt. Die Plattform setzte ihren freizügigen Auftritten offenbar Grenzen. Ein Teil ihres Publikums erwartet laut Micaela dagegen weiterhin besonders sexy Looks von ihr. Für eines der beiden Lager scheint ihr Outfit also immer das falsche zu sein.

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Imago Erotikmodel Micaela Schäfer bei der Premiere von "Malle Ole – das Musical das ballert!" im Theater am Marientor, Duisburg, am 08.01.2026

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Imago Venus-Markenbotschafterin Micaela Schäfer bei der Eröffnung der Erotikmesse Venus in Berlin

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