Mike Singer (26) gibt seinen Followern derzeit ein Rätsel auf. Der Sänger veröffentlichte jetzt auf Instagram ein Selfie aus Brooklyn in New York. Darauf steht er allein vor einem Spiegel und hält einen großen Strauß roter Rosen im Arm. Die Blumen sind in braunes Papier gewickelt und fallen auf der ansonsten eher schlicht gehaltenen Aufnahme sofort ins Auge. Ein Lächeln gibt es auf dem Schnappschuss nicht: Mike blickt mit ernster Miene auf sein Smartphone. Für zusätzliche Fragen sorgt vor allem die Zeile, die er zu seinem Selfie einblendet: "Mittlerweile hab ich mich von dir entfernt". Wen oder was der Social-Media-Star damit meint, erklärt er in seinem Beitrag nicht. Auch für wen die Rosen bestimmt sein könnten, lässt Mike völlig offen.

Mike posiert auf dem Selfie allein vor dem Spiegel. Zu einer schwarzen Lederjacke trägt er ein weißes Oberteil und eine dunkle Hose. Entstanden ist die Aufnahme offenbar in einem hellen Raum, dessen freiliegende Backsteine und dunkle Holzbalken deutlich zu erkennen sind. Im Hintergrund befinden sich unter anderem ein Fernseher, ein kleiner Tisch und ein Fenster mit einem dunklen Vorhang. Zudem sind eine Lampe sowie ein Stuhl auszumachen. Hinweise auf eine mögliche Begleitung liefert die Umgebung jedoch nicht: Außer Mike ist auf der Aufnahme niemand zu sehen. Auch im Text gibt der Sänger, der bald Vater wird, keinen Hinweis darauf, an wen sich seine traurig klingende Zeile richtet oder für wen die roten Rosen gedacht sind.

Mike ist vor allem als Sänger und Social-Media-Star bekannt. Über Instagram lässt er seine Community regelmäßig an ausgewählten Momenten aus seinem Leben teilhaben. Bei seinem aktuellen Beitrag hält sich der Musiker mit persönlichen Details jedoch komplett zurück. Wie die roten Rosen, sein ernster Gesichtsausdruck und die distanziert klingende Zeile zusammenhängen, verrät Mike nicht. Eine Erklärung zu seinem Selfie hat der Sänger bislang nicht nachgereicht. Für seine Fans heißt es also vorerst: weiter rätseln.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikesinger Mike Singer macht ein Selfie

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Singer, Mai 2021 in Leipzig

Anzeige Anzeige