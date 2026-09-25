Nicht geplant: Mike Singer und Bachelors-Nadja erwarten Baby

Jetzt ist es offiziell: Nadja, die Gewinnerin der diesjährigen Staffel von Die Bachelors, und Sänger Mike Singer (26) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar verkündete die frohe Botschaft in der RTL-Sendung "Punkt 12". Die Schwangerschaft ist bereits weit fortgeschritten – nach Angaben der beiden hat Nadja schon mehr als die Hälfte der Zeit hinter sich. Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder Spekulationen gegeben hatte, können die werdenden Eltern ihre Vorfreude nun endlich offen mit der Öffentlichkeit teilen. "Es fühlt sich gut und befreiend an. Dieses Versteckspiel ist auf Dauer anstrengend gewesen", erklärten sie im Interview. Details zum genauen Geburtstermin oder zum Geschlecht des Nachwuchses verrieten die beiden bislang nicht.

Nadja und Mike blicken ihrer neuen Rolle offenbar gelassen entgegen: "Ich würde sagen, wir sind da beide wirklich sehr locker. Wir wissen einfach, dass wir das super machen werden, weil das Größte, das zählt, ist Liebe, und die ist bei uns auf jeden Fall da. Und die Liebe können wir auch weitergeben an unser Baby", betonte Nadja gegenüber RTL. Wie Mike und Nadja verkündeten, war das Babyglück eine Überraschung. "Es war kein geplantes Kind, aber trotzdem ein Wunschkind. Ich freue mich darauf, Vater zu werden“, verriet Mike. Rückendeckung bekommen die beiden auch von ihren Familienmitgliedern. "Mama, Papa ... die haben ja auch ganz viel Erfahrung mit Kindern. Aber am Ende sagt auch jeder: Ihr werdet da reinwachsen", berichtete Mike.

Auch privat haben die beiden zuletzt einen großen Schritt gemacht: Erst vor Kurzem zogen Mike und Nadja zusammen. In den gemeinsamen vier Wänden fehlen zwar noch einige Möbelstücke, wohl fühlen sie sich dort aber trotzdem schon. Auch die enge Freundschaft innerhalb ihrer Beziehung scheint für das Paar eine wichtige Basis zu sein. "Uns verbindet vor allem, dass wir nicht nur ein Liebespaar sind, sondern auch beste Freunde, die über alles miteinander reden können", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit. Bereits vor den Baby-News hatten der Musiker und seine Partnerin ihre Zweisamkeit öffentlich gezeigt – Mike postete auf Instagram ein inniges Kussfoto mit Nadja, außerdem war sie in seinem Musikvideo zum Song "Auf die Liebe" an seiner Seite zu sehen. Kennengelernt hatte das Publikum Nadja hingegen bei "Die Bachelors" an der Seite von Sebastian Paul. Er hatte sich schon vor dem Finale für sie entschieden, nach den Dreharbeiten ging die Beziehung jedoch in die Brüche. Beim Wiedersehen hatte sie bereits angedeutet, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt, ohne Mike damals beim Namen zu nennen.

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Instagram / nadjaa.os Mike Singer und Nadja, September 2026

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Instagram / nadjaa.os Mike Singer mit seiner schwangeren Nadja, September 2026

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Instagram / mikesinger Mike Singer mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja, September 2026

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