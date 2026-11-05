Rekord: Mike Singer gibt bei "7 vs. Wild" nach 3 Stunden auf

Mike Singer (26) hat in der sechsten Staffel von 7 vs. Wild einen unrühmlichen Rekord aufgestellt: Der Sänger beendete sein Abenteuer in der Dominikanischen Republik nach weniger als drei Stunden. Damit ist der Musiker so früh aus der Show ausgeschieden wie kein Kandidat vor ihm. Schon kurz nach dem Start setzten dem Star die Bedingungen ordentlich zu: Die Hitze brannte, Mückenschwärme umkreisten ihn und dann tauchte auch noch ein Wespennest auf. Auf dem beschwerlichen Weg zur Wasserstelle machte schließlich sein Kreislauf komplett schlapp und ihm wurde schwarz vor Augen. Mike drückte den Alarmknopf und löste damit den sogenannten Code Yellow aus. Das Sicherheitsteam um Leiter Alexander Dietzen meldete sich umgehend bei dem erschöpften Kandidaten und holte ihn kurz darauf mit dem Boot ab. Sein Plan, sieben Tage allein in der Natur durchzuhalten, war damit gescheitert, noch bevor die erste Nacht überhaupt anbrach.

Über sein Funkgerät hatte der Musiker seinen besorgniserregenden Zustand zunächst beschrieben: "Ich hab wieder so ein komisches Kreislaufgefühl und schwarz vor Augen." Alexander riet ihm zwar, sich rasch in den Schatten zu setzen und dringend etwas zu trinken, doch genau das war vor Ort kaum umsetzbar. An die Wasserstelle gelangte man nämlich nur über eine steile Kletterpassage, bei der Mike schon beim ersten Versuch fast abgerutscht wäre. "Ich muss jetzt an Wasser kommen, ich kippe sonst um", stellte er unumwunden klar. Nach einem kurzen Countdown drückte Mike schließlich den Notfallknopf. Bei seiner Abholung bewahrte er dennoch seinen Humor und scherzte: "Wahrscheinlich ist allein das schon genug Inspiration, um ein Album zu machen." Am Ende verabschiedete sich der 26-Jährige mit einem spontan angestimmten Song aus dem Prime-Video-Format.

Während das Thema Survival damit schnell abgehakt war, steht privat nun das nächste große Abenteuer für den Musiker an. Der Sänger und seine Partnerin Nadja Osmanovic erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. Nadja wurde einem breiteren Publikum durch ihren Sieg bei der Datingshow Die Bachelors bekannt, doch die Beziehung zu Sebastian Paul hielt nicht lange: Bei der Reunion-Show war sie bereits schwanger. Nach der Verkündung der freudigen Nachricht verriet Mike ehrlich, wie er im ersten Moment reagiert hatte: Erst habe er sich kurz erschrocken, bevor die riesige Vorfreude überwog. Den Wunschnamen für das Baby behalten die werdenden Eltern bislang noch für sich. Ob es dazu demnächst auch einen passenden Song gibt, bleibt abzuwarten.

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Prime Video Mike Singer im Prime-Video-Format "7 vs. Wild", 2026

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Prime Video / Agentur filmcontact Szene aus "7 vs. Wild" Staffel fünf

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