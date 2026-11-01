"7 vs. Wild" landet ohne Fritz Meinecke in den Top 5

Nach dem Ausstieg des langjährigen Stars Fritz Meinecke (37) gelingt "7 vs. Wild" offenbar ein erfolgreicher Neustart. Die sechste Staffel mit dem Titel "7 vs. Wild: Sierra El Diablo" startete am 23. Oktober 2026 bei Amazon Prime Video. Nur wenige Tage später hat sich das Survivalformat bereits weit oben in der Bestenliste des Streamingdienstes platziert: Am 28. Oktober sicherte sich die Reality-Dokumentation den vierten Platz der deutschen Seriencharts. Für die aktuellen Episoden wurde die Extremsituation in die dominikanische Gebirgsregion Sierra El Diablo verlegt. In der gnadenlosen Wildnis stellen sich dieses Mal unter anderem Outdoor-Influencer Simon Hegewald, der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner (44) und Musiker Mike Singer (26) den extremen Bedingungen der Natur. Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad versuchen die Teilnehmer, möglichst lange durchzuhalten. Durch die Staffel führt diesmal der britische Survivalspezialist Ed Stafford, der das Abenteuer als Moderator begleitet.

In Sachen Konzept geht "7 vs. Wild" wieder zurück zu den eigenen Wurzeln. Nach drei Staffeln, in denen Teams und Gruppen im Fokus standen, kämpft dieses Mal wieder jeder für sich allein. Die Challenge: Sieben Tage Einsamkeit in der unerbittlichen Wildnis. Komplett schutzlos werden die Promis aber nicht ausgesetzt, denn sie dürfen sich nützliche Hilfsmittel aus einem festen Pool von insgesamt 20 Gegenständen aussuchen. Einfach macht es ihnen die Umgebung trotzdem nicht. Das auch unter dem Namen Xaraguá bekannte "Teufelsgebirge" ist von kargen Felsen und dichten Dornenbüschen geprägt. Dazu kommen Wasserknappheit, extreme Hitze und Skorpione. Insgesamt umfasst die sechste Staffel 16 Episoden, die bei Amazon Prime Video jeweils dienstags und freitags erscheinen. Ab dem 5. November 2026 werden die Folgen zusätzlich auf YouTube veröffentlicht. Dort gibt es immer montags und donnerstags Nachschub.

Für "7 vs. Wild" bedeutet die aktuelle Staffel einen deutlichen Umbruch. Mit Fritz' Ausstieg vor rund einem Jahr verlor das Survival-Format eines seiner bekanntesten Gesichter. Bereits in der fünften Staffel setzten die Macher auf gravierende Änderungen im gewohnten Ablauf. Neue Regeln wie strikte Alleingangsverbote und eine verpflichtende Nachtwache riefen in der Fangemeinde anfangs heftige Kritik hervor. Erst mit der Veröffentlichung des offiziellen Trailers wendete sich das Blatt, und die Vorfreude der Zuschauer stieg spürbar an. Unter zahlreichen Fans auf YouTube lösten die gezeigten Szenen große Begeisterung aus. Mit der sechsten Staffel folgt nun der nächste Kurswechsel: Statt erneut auf eine Gruppendynamik zu setzen, rückt die Produktion wieder den Überlebenskampf jedes einzelnen Teilnehmers in den Fokus. Die Platzierung auf Rang vier der deutschen Amazon-Seriencharts zeigt wenige Tage nach dem Start, dass das überarbeitete Konzept beim Streamingpublikum Aufmerksamkeit bekommt.

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Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, Survival-Experte

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Instagram / mikesinger Mike Singer, deutscher Musiker

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Dominik Bindl / Getty Images Matthias Steiner auf der "Ritter Rost 2"-Premiere