Alyson Hannigan bewahrt "Buffy"-Friedhof im Garten auf

Wer an Halloween einen Spaziergang durch den Garten von Alyson Hannigan (52) macht, landet plötzlich mitten in Sunnydale. Mehr als 20 Jahre nach dem Ende von Buffy – Im Bann der Dämonen hat die Schauspielerin ihr Grundstück nämlich mit Originalrequisiten aus der Kultserie in einen waschechten Friedhof verwandelt. In einem Video auf Instagram nimmt sie ihre Fans mit auf einen Spaziergang zwischen schiefen Grabsteinen, einem Sarg samt herauskletterndem Skelett und einem mächtigen Kreuz aus Metall und Holz. Die gruseligen Stücke musste sie sich nicht einmal selbst besorgen: Nach dem Serienende im Jahr 2003 überließ ihr das Set-Team die Sammlung einfach. "Einer der Vorteile bei 'Buffy – Im Bann der Dämonen' war, dass mir die Set-Deko-Abteilung jede Menge Halloween-Sachen gab", erzählt die frühere Willow-Rosenberg-Darstellerin in dem Clip.

Der größte Blickfang ist zweifellos das Kreuz – und das sorgte selbst bei Alyson für ein kleines Rätselraten. Die Schauspielerin wusste im Video nämlich nicht mehr genau, wo das gute Stück einst im Einsatz war, und wandte sich kurzerhand an ihre Community: "Das hier kennt ihr vielleicht aus 'Buffy'. War es möglicherweise im Vorspann zu sehen? Sagt ihr es mir! Ihr könnt mir bestimmt sagen, wo ihr es gesehen habt." Die Fans ließen sich nicht lange bitten. Der Account BuffyProps lieferte die Auflösung in den Kommentaren: "Spike warf sich in Staffel sieben auf dieses Kreuz und begann zu brutzeln und zu qualmen!"

Zwischen 1997 und 2003 stand Alyson für "Buffy – Im Bann der Dämonen" vor der Kamera und war als Willow Rosenberg in sämtlichen Folgen zu sehen. Ihre Figur war die beste Freundin der Vampirjägerin Buffy Summers, die von Sarah Michelle Gellar (49) verkörpert wurde. Die Verbindung zur Serie lebt bei ihr jedes Jahr kurz vor Halloween wieder auf. Schon während der Dreharbeiten durfte sie sich für ihre privaten Halloween-Dekorationen bei der Requisite bedienen. "Früher liehen sie mir Dinge für Halloween, und als die Serie vorbei war, sagten sie: 'Nimm einfach alles mit'", erinnerte sich Alyson. Dass sie seitdem reichlich Gebrauch davon macht, dürfte nach ihrem Rundgang niemand mehr bezweifeln. Zu dem Video schrieb sie augenzwinkernd: "Nur eine kleine Friedhofstour! Merkt man, dass ich Halloween ein ganz kleines bisschen mag? Vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen Grabstein wieder..."

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Getty Images Alyson Hannigan, "How I Met Your Mother"-Star

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Der Cast von "Buffy – Im Bann der Dämonen"

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Imago Alyson Hannigan bei der Celebration of Lifetime Original Movie Pretty Hurts und der GSK Ask2BSure Meningitis-Diskussion in Hollywood