Neue Details zum Nachlass von "Buffy"-Star Nicholas Brendon

Nicholas Brendon (†54) soll seinen letzten Willen offenbar sehr klar formuliert haben: Der frühere "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Star, der im März im US-Bundesstaat Indiana verstorben ist, soll seinem Bruder Kelton Schultz seinen kompletten Nachlass hinterlassen haben. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die Kelton nun eingereicht hat und unter anderem Us Magazine vorliegen. In den Papieren findet sich ein angeblich handschriftliches Testament des Schauspielers, in dem ausdrücklich festgehalten sein soll, dass seine Ex-Freundin Sarah Marker nichts aus dem Nachlass erhalten soll. Neben Kelton werden in den Unterlagen auch die Eltern des TV-Stars, Robert und Kathleen, sowie Sarah als mögliche Erben aufgeführt – doch der vermeintlich letzte Wille von Nicholas klingt eindeutig.

Laut der Einreichung beim zuständigen Gericht beantragt Kelton, den Nachlass seines verstorbenen Bruders anhand dieser handschriftlichen Verfügung abzuwickeln. Dem Dokument ist demnach ein kurzer Notizzettel beigefügt, auf dem Nicholas geschrieben haben soll: "Mein Testament. Sarah bekommt nichts, Kel bekommt alles. Er kann das regeln." Wie das US-Portal TMZ berichtet, ist bisher nicht bekannt, welchen Wert der Nachlass des Schauspielers hat. Fest steht aber: Nicholas hinterließ weder Ehefrau noch Kinder, sodass neben den Eltern und der früheren Partnerin vor allem der Bruder als Hauptbegünstigter in Betracht kommt. Ob das Gericht das vermeintliche Testament in dieser Form anerkennt, ist bislang offen.

Nicholas war vielen Fans vor allem durch seine Rolle als Xander Harris in allen sieben Staffeln der Kultserie "Buffy" bekannt, die ihn in den späten 90er- und frühen 2000er-Jahren zum TV-Liebling machte. Der Schauspieler war im März im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer atherosklerotischen und hypertensiven Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben, zudem wurden eine akute Lungenentzündung und ein früherer Herzinfarkt als mitwirkende Faktoren genannt. Schon in den Jahren vor seinem Tod war Nicholas immer wieder mit gesundheitlichen Problemen und privaten Herausforderungen konfrontiert gewesen, suchte aber zugleich den Kontakt zu seinen Fans, etwa auf Conventions und in sozialen Netzwerken.

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Getty Images Nicholas Brendon, September 2005

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ActionPress/Collection Christophel Alyson Hannigan, Sarah Michelle Gellar, Charisma Carpenter und Nicholas Brendon

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Getty Images Nicholas Brendon in "Buffy – Im Bann der Dämonen"