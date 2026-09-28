Alyson Hannigans Tochter Satyana sieht aus wie ihr Zwilling

Alyson Hannigan (52) hat am vergangenen Samstag gemeinsam mit ihrer 17-jährigen Tochter Satyana ein Jellycat-Event besucht und dabei für Aufsehen gesorgt. Bei dem seltenen öffentlichen Auftritt präsentierten sich die Schauspielerin und ihr ältestes Kind bestens gelaunt. Strahlend posierten die beiden Seite an Seite für die Kameras. Was dabei sofort ins Auge fiel: die verblüffende Ähnlichkeit der beiden. Große braune Augen, rotbraune Haare und ein nahezu identisches Lächeln – auf den Bildern wirken die Schauspielerin und ihre älteste Tochter fast wie Zwillinge. Auch mit ihrem Lächeln erinnerte die Jugendliche deutlich an ihre Mutter. Kein Wunder also, dass einige Fans die beiden auf den ersten Blick sogar für Schwestern hielten. Der gemeinsame Ausflug bot jedoch nicht nur wegen ihres ähnlichen Aussehens einen besonderen Anblick. Satyana hatte für den Anlass nämlich auch ihre kreative Seite gezeigt und Alyson mit einer eigens gestalteten Maniküre ausgestattet.

Auf Instagram gewährte Alyson ihren Followern anschließend einige Einblicke in den gemeinsamen Tag. Dabei schwärmte sie nicht nur von dem Event, sondern vor allem von Satyanas künstlerischem Talent. "Wir hatten die beste Zeit bei dem @jellycat-Event. Wir hatten so viel Spaß und ich könnte nicht dankbarer für diese individuelle Jellycat-Maniküre von meiner Tochter @satyana_art sein. Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass sie die wahre Künstlerin in unserer Familie ist!", schrieb die Darstellerin zu den Bildern. In den Kommentaren unter dem Beitrag überschlugen sich die User: "Dieses Mädchen ist dein Zwilling!", "Ihr seht aus wie Schwestern!" und "Ich sehe nur zwei Alysons!", hieß es dort. Ein Fan berichtete sogar, er habe Satyana zunächst für eine zufällig getroffene Doppelgängerin der Schauspielerin gehalten – bis ihm klar wurde, dass es sich um deren Tochter handelt.

Satyana ist die ältere der beiden Töchter, die Alyson mit ihrem Ehemann Alexis Denisof (60) hat. Neben der 17-Jährigen haben die beiden Schauspieler noch die 14-jährige Keeva. Alyson und Alexis lernten sich durch die Serie Buffy – Im Bann der Dämonen kennen. In dem Format feierte Alyson in den 1990er-Jahren als Hexe Willow Rosenberg ihren Durchbruch und wurde einem Millionenpublikum bekannt. Ihre Rolle entwickelte sich im Laufe der Serie zu einer der zentralen Figuren. In den Jahren danach folgten weitere Rollen, die ihre Karriere prägten: Als Michelle war sie in den American Pie-Filmen zu sehen, später verkörperte sie in der Sitcom How I Met Your Mother über Jahre hinweg die Lehrerin Lily Aldrin. Während Alyson damit in mehreren bekannten Produktionen mitwirkte, steht ihre Familie nur selten gemeinsam im Rampenlicht. Umso mehr Aufmerksamkeit erhielt nun ihr öffentlicher Auftritt mit Satyana bei dem Jellycat-Event.

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Imago Alyson Hannigan bei der Celebration of Lifetime Original Movie Pretty Hurts und der GSK Ask2BSure Meningitis-Diskussion in Hollywood

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Instagram / alysonhannigan Alyson Hannigan und ihre Tochter Satyana

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Instagram / alysonhannigan Alyson Hannigan mit ihrer Familie