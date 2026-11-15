Das macht "How I Met Your Mother"-Star Alyson Hannigan heute

Auch mehr als zehn Jahre nach dem Finale von How I Met Your Mother ist Alyson Hannigan (52) weiterhin im Showgeschäft aktiv. Seit ihrem Abschied von der Sitcom im Jahr 2014 hat die Schauspielerin ihre Arbeit vor der Kamera allerdings neu ausgerichtet. Nach neun Staffeln als Lily Aldrin wechselte sie unter anderem ins Moderationsfach: Ab 2016 führte Alyson mehrere Staffeln lang durch die Zaubershow "Penn & Teller: Fool Us". Statt selbst eine Serienfigur zu verkörpern, präsentierte sie dort die Auftritte der teilnehmenden Künstler. 2026 folgte schließlich ihre Rückkehr auf die große Kinoleinwand. In der romantischen Komödie "Solo Mio" ist sie im Kino zu sehen. Der Film entwickelte sich zu einem Erfolg und spielte weltweit mehr als 23 Millionen Euro ein. Damit übertraf er sein Produktionsbudget von rund 3,6 Millionen Euro deutlich und markierte für Alyson ein erfolgreiches Kino-Comeback.

Doch damit nicht genug: Auch auf dem Tanzparkett machte Alyson eine gute Figur. 2023 wagte sie sich in die US-Tanzshow Dancing with the Stars und schwang dort an der Seite von Profitänzer Sasha Farber das Tanzbein. Das Duo tanzte sich bis ins Finale und landete am Ende auf dem fünften Platz. Für die Schauspielerin war das intensive Training allerdings weit mehr als nur ein neues berufliches Projekt. Das harte Training stellte für sie auch eine persönliche Herausforderung dar. In späteren Interviews erzählte sie, dass die Zeit in der Tanzshow ihre Fitness und ihr Körpergefühl stark geprägt habe. Einem Millionenpublikum bekannt war Alyson allerdings schon lange vor ihrer Zeit als Lily. Als Willow Rosenberg in der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen" gelang ihr der Durchbruch. Zudem wurde sie als Michelle Flaherty in der American Pie-Reihe zum Publikumsliebling.

Wie ihre früheren "How I Met Your Mother"-Kollegen Josh Radnor (52), Jason Segel (46), Cobie Smulders (44), Neil Patrick Harris (53) und Cristin Milioti (41) steht auch Alyson bis heute vor der Kamera. Nach dem Ende der Sitcom nahm sie beruflich jedoch bewusst etwas Tempo heraus. Dadurch wollte die Darstellerin mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Mit ihrem Ehemann und früheren "Buffy"-Kollegen Alexis Denisof (60) ist Alyson seit 2003 verheiratet. Gemeinsam haben sie die Töchter Satyana und Keeva. Abseits von Film und Fernsehen gewährt Alyson ihren Fans auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Dort zeigt sie vor allem ihre kreative Seite und teilt besonders häufig Bastelideen und DIY-Projekte mit ihren Followern.

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Getty Images Alyson Hannigan auf einer Pressetour in Pasadena im Januar 2020

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Getty Images Der "How I Met Your Mother"-Cast im Januar 2010

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