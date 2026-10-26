Guido Maria meint: Dieter Bohlen sieht ihn als "Antichrist"

Guido Maria Kretschmer (61) und Dieter Bohlen (72) saßen zwei Staffeln lang gemeinsam in der Jury von Das Supertalent – doch harmonisch war ihr Verhältnis offenbar nicht. Im "Missverstehen Sie mich richtig"-Podcast von Gregor Gysi (78) spricht der Designer nun offen über die Zusammenarbeit mit dem Poptitan. Auf die Frage, wie gut er sich mit seinem damaligen Kollegen verstanden habe, fällt Guidos Antwort kurz und eindeutig aus: "Nicht gut." Noch deutlicher wird er, als er beschreibt, wie Dieter ihn seiner Meinung nach wahrgenommen habe. "Ich bin der Antichrist für den. Ich bin schnell, amüsant, ich bin kultiviert, offen, warm", erklärt der Modemacher im Gespräch. Mit diesen Worten macht der Shopping Queen-Star deutlich, wie unterschiedlich die beiden Männer aus seiner Sicht sind.

Guido zog damals offenbar schnell Konsequenzen und verließ die Castingshow nach nur zwei Staffeln. Bereits kurz nach dem Finale im Jahr 2014 hatte Bild seinen Ausstieg aus dem Format verkündet. Warum er sich gegen eine Fortsetzung entschied, erklärt der Designer nun selbst: Wohlgefühlt habe er sich bei der Sendung zu keinem Zeitpunkt. "Ich fand das gar nicht gut, das war gar nicht meine Welt", stellt er im Podcast klar. Dennoch sieht der Unternehmer seinen damaligen Einsatz als Erfolg. "Ich war da, um die Quote zu verbessern. Das hat auch funktioniert", resümiert Guido rückblickend. Eine erneute Zusammenarbeit mit dem 72-Jährigen scheint nach diesen deutlichen Worten wohl eher unwahrscheinlich.

Dass es zwischen den beiden TV-Gesichtern nicht immer harmonisch zuging, war bereits damals ein Thema. Rund um Guidos Ausstieg berichtete Bild von Spannungen zwischen den Juroren. So soll Dieter sich unter anderem über den Kleidungsstil seines Kollegen lustig gemacht haben. Die aktuellen Aussagen des Designers lassen jedoch vermuten, dass die Differenzen aus seiner Sicht deutlich tiefer gingen als vereinzelte Sticheleien. Während Guido sich selbst als schnell, humorvoll, kultiviert, offen und warm beschreibt, macht er zugleich deutlich, dass er sich weder mit seinem Jurykollegen noch mit dem Umfeld der Castingshow identifizieren konnte. Heute ist Guido dem Fernsehpublikum vor allem durch seine eigenen Formate bekannt – allen voran durch die VOX-Sendung "Shopping Queen", in der er die Styling-Versuche der Kandidatinnen kommentiert.

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Imago Guido Maria Kretschmer, Mai 2026

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Imago Dieter Bohlen in Köln, September 2025

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Imago Guido Maria Kretschmer, Juli 2026