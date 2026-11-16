"Shopping Queen"-Steffi kaufte kein einziges Kleidungsstück

Steffi schrieb 2019 bei Shopping Queen TV-Geschichte: In der Salzburger Ausgabe kehrte sie als erste Kandidatin überhaupt ohne ein einziges neu gekauftes Kleidungsstück vom Shoppen zurück. Unter dem Motto "Tracht reloaded – kreiere einen modernen Look mit Tradition" sollte sie für die Vox-Sendung einen zeitgemäßen Look mit traditionellen Elementen zusammenstellen. Zusätzlich zum regulären Budget griff sie sogar auf den Joker über 200 Euro zurück. Damit standen ihr insgesamt 700 Euro zur Verfügung. Doch bei Kleidergröße 32 bis 34 konnte sie kein Teil entdecken, das gleichzeitig richtig saß und ihren genauen Vorstellungen entsprach. Am Ende kehrte sie deshalb in genau dem Outfit auf den Laufsteg zurück, das sie bereits am Morgen getragen hatte.

Ganz ohne Veränderung trat Steffi allerdings nicht vor ihre Mitstreiterinnen und Guido Maria Kretschmer (61). Für 200 Euro ließ sie sich eine auffällige Frisur gestalten, die an ein Geweih erinnern sollte. Die übrigen 500 Euro ihres Budgets rührte sie während des gesamten Shoppingtags nicht an. Dass die Kandidatin ohne ein neues Teil zur Modenschau erschien, sorgte bei den anderen Teilnehmerinnen für große Überraschung. Auch Guido konnte kaum glauben, was er auf dem Laufsteg sah. "Das hatten wir echt noch nie", stellte der Modedesigner in "Shopping Queen" erstaunt fest. Mit Humor nahm er die außergewöhnliche Situation dennoch. Lachend fügte der TV-Star einen frechen Spruch hinzu: "Da ist eigentlich nicht viel passiert und viele würden jetzt sagen, die hat 'ne Meise." Für das Format, in dem die Kandidatinnen normalerweise mit neuen Outfits über den Laufsteg laufen, war Steffis Auftritt damit ein absolutes Novum.

Dass ihre Einkaufstüten am Ende leer blieben, lag nicht nur an der begrenzten Auswahl in Steffis kleiner Konfektionsgröße. Die Kandidatin war bereits mit einer sehr konkreten Vorstellung von ihrem Wunschlook in den Tag gestartet – und wollte davon nicht abweichen. Einen ähnlich ungewöhnlichen Fall hatte es bei "Shopping Queen" schon 2018 gegeben. Damals tat sich Kandidatin Pepe aus Köln ebenfalls schwer damit, passende Kleidung für das vorgegebene Motto zu finden. Im Gegensatz zu Steffi ging sie aber nicht vollkommen leer aus. Pepe kaufte zumindest eine Lederjacke, die zum vorgegebenen Motto der Woche passte. Damit unterschied sich ihr Auftritt entscheidend von Steffis späterer Premiere in Salzburg. Auch bei Pepe blieb ein großer Teil des Budgets übrig. Die übrige Geld behielt sie allerdings nicht für sich. Nach ihrer Teilnahme an der Sendung spendete die Kölnerin das Geld für einen guten Zweck.

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RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

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Imago Guido Maria Kretschmer bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026

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