"Shopping Queen" vor Aus? Guido Maria Kretschmer klärt auf

Rund 14 Jahre steht Guido Maria Kretschmer (61) bereits für die VOX-Sendung Shopping Queen vor der Kamera – und ein Ende ist offenbar noch lange nicht in Sicht. In seinem Podcast "feinstoff" sprach der Modedesigner jetzt offen darüber, ob er die Kultshow noch lange begleiten wird. Dabei stellte er klar, dass er die Entscheidung nicht allein in der Hand hat: "Beim Fernsehen ist man ja auch immer davon abhängig, dass die Leute das wollen." Gleichzeitig betonte er, dass er vom Sender bisher keinerlei Druck spüre – im Gegenteil.

Guido erklärte im Podcast, dass der Sender ihm gegenüber stets signalisiert habe: "Guido, du kannst das so lange machen, wie du möchtest." Trotzdem ließ er durchblicken, dass es für ihn tatsächlich einen Grund geben könnte, aufzuhören: "Wenn ich wirklich irgendwann da sitzen und denken würde: Jetzt habe ich alles gesagt, alles erzählt. Ich interessiere mich nicht mehr für die Menschen, die da kommen." Dass es so weit kommt, kann sich der Designer derzeit jedoch nicht vorstellen. Jeden Drehtag erlebe er mit großer Begeisterung: "Ich bin an jedem Tag immer noch high, weil ich mich scharf stelle auf die Leute, die da kommen. Und das ist eine große Freude in meinem Leben." Sein Fazit fiel entsprechend klar aus: "Dafür bin ich dankbar, und ich probiere das noch eine ganze Zeit lang zu machen."

Die erste Folge von "Shopping Queen" lief im Januar 2012 – seitdem kommentiert Guido die Outfits der Kandidatinnen mit einer Mischung aus Stil und Humor. Dass das Format nach so vielen Jahren noch immer täglich im Fernsehen läuft, hat ihn selbst überrascht: "Ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass ich das so viele Jahre mache und dass das immer noch jeden Tag läuft und dass so viele Menschen es gerne sehen." Neben seiner Fernsehkarriere ist Guido vor allem als Modedesigner tätig und führt sein eigenes Label.

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Imago Guido Maria Kretschmer beim "Guido Maria Kretschmer for Bridgerton – The Regency Dinner"

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RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

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Imago Guido Maria Kretschmer beim About You Fashion Circus in Berlin-Adlershof