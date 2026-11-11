Guido Maria Kretschmer verrät seinen peinlichsten Moment

Guido Maria Kretschmer (61) hat eine Kindheitserinnerung ausgepackt, die ihm bis heute unangenehm ist. In einer neuen Folge seines Podcasts "feinstoff" verriet der Modedesigner, welcher Moment für ihn der peinlichste seines Lebens war. Damals war er gerade einmal neun oder zehn Jahre alt. Er und seine Mutter Marianne glaubten sich bereits am Ziel ihrer Träume, als der Hauptgewinn – eine Spülmaschine – ausgelost wurde. Als die Gewinnnummer 321 durchs Mikrofon tönte, hielt es die beiden nicht mehr auf ihren Sitzen. Unter dem Jubel der Verwandtschaft und der übrigen Festgesellschaft stürmten sie voller Vorfreude die Bühne, wo ihnen sogar schon die ersten Gratulationen ausgesprochen wurden. Doch dann hielt eine andere Frau das tatsächlich gezogene Los in die Höhe. Gleichzeitig stellte Guidos Vater aus dem Publikum fest, dass die Nummer 321 gar nicht der Familie Kretschmer gehörte. Mutter und Sohn mussten beschämt zu ihren Plätzen zurück. Wenig später wurde Guido aber tatsächlich noch einmal nach vorn gerufen: Sein Los mit der Nummer 15 hatte gewonnen – und zwar eine Rolle Stacheldraht.

Hinter dem großen Traum vom Hauptgewinn steckte ein sehnlicher Wunsch der Familie. Da das Geld knapp war, konnten sich Guido und seine Angehörigen die dringend benötigte Spülmaschine nicht einfach im Laden kaufen. Ein solcher Haushaltshelfer lag schlicht außerhalb des Budgets. Genau deshalb hatten Mutter und Sohn dem Event wochenlang entgegengefiebert, da die Verlosung des Geräts für sie die perfekte Gelegenheit bot. Nach Guidos Erinnerung deckten sie sich mit Losen ein, "wie die Geisteskranken" – insgesamt sollen es etwa 50 Stück gewesen sein. Sein Vater klebte alle Losnummern ordentlich auf und behielt so den Überblick. Noch bevor überhaupt gezogen wurde, sahen sich Mutter und Sohn bereits als stolze Besitzer der Spülmaschine. Sie überlegten sogar schon, wie die Küche für das neue Gerät umgebaut werden könnte. Nach dem voreiligen Jubel und dem Stacheldraht-Gewinn hätten die Leute ringsum gelacht und den Kopf geschüttelt. "Der absolute Untergang", beschreibt Guido die Situation im Podcast und gesteht: "Das war ein Trauma." Vergessen hat er den Abend bis heute nicht: "Ich sage dir, das war nicht schön."

Die Anekdote ist auch eine Erinnerung an Guidos verstorbene Mutter Marianne und an das Familienleben seiner Kindheit. Bei der Verlosung waren neben seinen Eltern nämlich auch seine Geschwister mit dabei. Im Jahr 2023 musste der "Shopping Queen"-Star sowohl von seiner Mutter als auch von seinem Vater Abschied nehmen. Im Anschluss ging der Moderator offen auf seinen tiefen Schmerz ein, der durch ein weiteres Drama verstärkt wurde: In genau dieser Phase musste er auch noch Abschied von mehreren seiner geliebten Windhunde nehmen. In solch extremen Krisen ist sein Ehemann Frank Mutters seine wichtigste Stütze. Die beiden teilen ihr Leben schon seit einer Ewigkeit und beweisen immer wieder, dass sie als Paar unzertrennlich durch dick und dünn gehen.

Anzeige Anzeige

Imago Guido Maria Kretschmer bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026

Anzeige Anzeige

Imago Guido Maria Kretschmer, März 2026

Anzeige Anzeige