Pietro Lombardi lockt Dieter Bohlen in die Mailbox-Falle

Pietro Lombardi (34) hat sich für seine Mailbox einen besonderen Gag ausgedacht. Bei einem Liveauftritt seines Podcasts "Die Patchwork Boys" in Düsseldorf enthüllte der Sänger nun, mit welchem Trick er seine Anrufer gerne hereinlegt, und sorgte damit für jede Menge Lacher im anwesenden Publikum. Statt einer gewöhnlichen Ansage hören die Anrufer bei ihm nämlich ein vermeintlich echtes Gespräch. Pietro behauptet darin, er sei gerade in einem Stream, und kündigt an, sich später zurückzumelden. Anschließend tut er so, als würde die Verbindung abbrechen, und täuscht sogar schlechten Empfang vor. Der Streich funktioniert scheinbar so gut, dass selbst Menschen aus seinem engsten Umfeld darauf hereinfallen. Unter ihnen sind ausgerechnet Pop-Titan Dieter Bohlen (72) und Pietros Podcast-Kumpel Oliver Pocher (48). Die beiden Stars sollen zunächst nicht bemerkt haben, dass am anderen Ende der Leitung gar nicht Pietro selbst, sondern nur seine Mailbox spricht, wie er ausplaudert.

Vor dem Düsseldorfer Publikum erklärte Pietro laut RTL, wie überzeugend seine Telefonfalle wirkt: "Die Leute reden sogar, Freunde reden mit der Mailbox, weil ich sage natürlich: Hallo, hallo, ich höre dich nicht. Mein Empfang." Seine aufgenommene Stimme scheint dabei auf den jeweiligen Anrufer zu reagieren. Sie fragt mehrmals nach, ob man ihn hören könne, und schiebt die Probleme im Gespräch auf die schlechte Verbindung. So entsteht der Eindruck eines ganz spontanen Dialogs. Besonders Dieter lässt sich davon wohl immer wieder täuschen. "Dieter Bohlen, der ruft mich dann immer an und er sagt: Das kann doch nicht sein, dass du immer, wenn ich anrufe, in einem Stream bist", erzählte der Künstler amüsiert auf der Bühne. Dann setzte er nach: "Der checkt nicht, dass das die Mailbox ist!" Der Musiker scheint sich also eher über Pietros vermeintlich vollen Terminkalender zu wundern, als den Telefonscherz zu durchschauen.

Aber auch Oliver ist vor dem Mailbox-Streich nicht sicher, obwohl er die ungewöhnliche Ansage seines Kollegen schon längst kennt. Der Comedian gab bei dem gemeinsamen Auftritt offen zu, dass er erst vor Kurzem wieder darauf hereingefallen ist. "Selbst ich, der es kennt, erwischt mich. Ich habe jetzt gerade versucht, eine halbe Minute mit der Mailbox zu sprechen", gestand er vor dem Publikum. Damit hat Pietro mit seinem Telefonstreich also gleich zwei prominente Weggefährten erwischt. Mit Dieter verbindet den Sänger eine lange gemeinsame Geschichte: 2011 gewann Pietro die berühmte Castingshow Deutschland sucht den Superstar, in der Dieter als knallharter Juror saß. Mit Oliver steht er heute regelmäßig für "Die Patchwork Boys" vor dem Mikrofon. Wie die beiden Kollegen auf den wiederholten Reinfall reagiert haben, verriet Pietro bei dem Auftritt in Düsseldorf aber nicht im Detail.

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Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen im April 2023

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Imago Oliver Pocher und Pietro Lombardi beim Private Summer Gathering by One Luxury in der Villa Stella Rheni in Bonn

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