Jona Steinig lästert über das Liebeschaos der Realitystars

Jonathan Steinig (31) findet deutliche Worte für das Liebeschaos in der Reality-TV-Welt. In einer Textnachricht in seinem Instagram-Channel "Jona's Talk Runde" kritisiert der Realitystar die wechselnden Beziehungskonstellationen innerhalb der Szene. Anlass dafür ist die Reunion von Are You The One?. Dabei fällt ihm erneut auf, was ihn an der sogenannten Reality-Bubble besonders stört: Die Beteiligten seien ständig mit anderen Personen liiert, nur um kurze Zeit später schon wieder in völlig neuen Konstellationen zu landen. Für Jona ist dieses Hin und Her ermüdend. Deshalb stellt er auch infrage, wie schnell zwischen den Kandidaten überhaupt ernsthafte Gefühle entstehen können.

Jona findet deutliche Worte für die wechselnden Liebschaften innerhalb der Szene: "Einfach dieses Rudel-B**! Alle untereinander, jeder mit jedem." Anschließend erklärt er genauer, was ihn an den Beziehungskonstellationen stört. "Dann ist der mit dem zusammen, die wieder mit dem Nächsten und kurze Zeit später sieht alles schon wieder ganz anders aus", schreibt er. Konkrete Namen nennt der Social-Media-Star nicht. Seine Kritik bezieht sich vielmehr auf das ständige Hin und Her innerhalb der gesamten Reality-Szene als auf einzelne Beteiligte.

Jona, der Anfang des Jahres über seine mentalen Probleme sprach, ist allerdings selbst Teil der Reality-Bubble, deren Beziehungsdynamik er nun öffentlich kritisiert. Neben seinen Auftritten im Reality-TV ist er auch als Model und Social-Media-Star bekannt. Seine Zweifel daran, wie schnell in der Szene angeblich ernsthafte Gefühle entstehen, bringt er deutlich zum Ausdruck: "Also sorry, aber wie oft und wie schnell kann sich ein Mensch bitte angeblich verlieben oder ernsthafte Gefühle für jemanden entwickeln?", fragt er.

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IMAGO / Panama Pictures Jona Steinig, Januar 2026

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RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2026

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Imago Jonathan Steinig bei der Premiere von "The Power" by Joyn im Alice Rooftop & Garden, Berlin, 28.08.2025