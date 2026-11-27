Plant Jonathan Steinig (31) nach seinem Liebes-Aus etwa schon den nächsten gemeinsamen TV-Auftritt mit seiner Ex-Partnerin? Der Realitystar hat nun angedeutet, dass die beiden möglicherweise zusammen für ein noch unbekanntes Projekt vor die Kamera treten könnten. In einem aktuellen Promiflash-Interview erklärt der 31-Jährige, dass er über die Hintergründe der Trennung momentan noch nicht offen sprechen könne. Der Grund: Möglicherweise stünden noch weitere Projekte an. Als er konkret gefragt wurde, ob damit ein gemeinsamer TV-Auftritt mit seiner Verflossenen gemeint sei, hielt sich der Influencer bewusst bedeckt. "Vielleicht. Weiß man nicht, aber ist eine komplizierte Geschichte", lautet seine geheimnisvolle Antwort. Weitere Hinweise liefert Jonathan allerdings nicht. Somit bleibt vorerst unklar, ob sich die Andeutung tatsächlich auf eine Realityshow bezieht und wann ein möglicher Dreh stattfinden könnte. Bislang ist weder bekannt, um welches Format es sich handeln könnte, noch ob eine Teilnahme überhaupt feststeht.

Auch über die genauen Gründe für das Beziehungsende möchte Jona derzeit nicht sprechen. "Kann ich noch leider nicht so viel dazu erzählen. Kommen noch ein paar Projekte vielleicht", erklärt der Social-Media-Star in dem Interview. Ganz anders klang er dagegen, als es um sein aktuelles Befinden ging. Das Liebes-Aus habe er inzwischen gut verarbeitet, betonte der Realitystar. "Ja, ja, mir geht's super. Mir geht's mittlerweile super", versichert Jona. Statt sich weiter mit dem Liebes-Aus zu beschäftigen, richtet der Realitystar seinen Blick aktuell vor allem auf seine beruflichen Pläne. Seine Energie stecke er momentan vor allem in seine Arbeit. Für das kommende Jahr kündigt er deshalb bereits eine starke öffentliche Präsenz an: "Also 2027 wird man mein Gesicht auf jeden Fall nicht so schnell, glaube ich, vergessen." Bis es so weit ist, genieße er allerdings noch die etwas ruhigere Phase. Ihm sei bewusst, dass mit neuen Auftritten auch wieder größere Aufmerksamkeit und womöglich "irgendwelche Shitstorms" auf ihn zukommen könnten.

Seine Trennung hatte Jona bereits vor rund drei Monaten öffentlich gemacht. Damals wandte er sich in einer Instagram-Story an seine Community und verkündete das Ende seiner Beziehung. Wer an seiner Seite gewesen war und wann genau es zwischen den beiden aus war, verriet der Realitystar dabei nicht. Aus seinen damaligen Worten ging allerdings hervor, dass ihn das Liebes-Aus emotional mitgenommen hatte. Zudem brachte er in seiner Story auch Unwahrheiten zur Sprache, die im Zusammenhang mit dem Beziehungsende standen. Nähere Angaben dazu machte er jedoch ebenfalls nicht. Inzwischen scheint Jona die schwierige Trennungsphase hinter sich gelassen zu haben – zumindest geht es ihm nach eigener Aussage mittlerweile wieder richtig gut. Was zwischen ihm und seiner Ex tatsächlich vorgefallen ist, bleibt damit weiterhin unter Verschluss. Ob die bislang unbekannten Hintergründe möglicherweise in dem angedeuteten Projekt thematisiert werden, bestätigte Jona nicht.

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Imago Jonathan Jona Steinig bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Jona Steinig beim Douglas Cosmetics x Mrs. Marlisa Summer Get-Together im Douglas Flagship Store in Berlin, Juli 2026

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