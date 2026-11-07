Fake-Realitycastings: Jona Steinig warnt vor Betrugsmasche

Ein Anruf, ein kurzes Treffen und schon winkt die große TV-Karriere? Ganz so einfach ist es leider nicht, weshalb sich Jona Steinig (31) nun mit einer eindringlichen Warnung an seine Fans wendet. In seiner Instagram-Story berichtete der Realitystar von gefälschten Castings, mit denen Betrüger vor allem Frauen zu sich locken wollen. Auslöser für Jonas Statement war die Erfahrung einer Bekannten des Influencers, die überraschend per Telefon zu einem vermeintlichen Are You The One?-Casting nach Nürnberg eingeladen wurde. Da solche Treffen jedoch meist in Köln stattfinden, wurde Jona stutzig. Die Bekannte hielt daher Rücksprache mit der Produktion, woraufhin das offizielle Castingteam per E-Mail bestätigte, dass die Einladung tatsächlich gefälscht war.

Das Castingteam der RTL Studios stellte unmissverständlich klar, dass man ausschließlich über offizielle Kanäle kommuniziere und der Anrufer keineswegs im Auftrag der Produktion gehandelt habe. Jona teilte einen Screenshot der Antwort als Beweis im Netz und mahnte seine Follower zur Vorsicht. Niemand solle unüberlegt zu vereinbarten Treffpunkten fahren, da solche Situationen gerade für junge Frauen extrem gefährlich werden könnten. Die Betroffene erstattete zwar am selben Tag Anzeige bei der Polizei, doch den Beamten waren vorerst die Hände gebunden. Dass die Behörden mangels eines konkreten Straftatbestands nicht vorab eingreifen konnten, kritisierte der Branchenkenner scharf, da der Schutz potenzieller Opfer seiner Ansicht nach im System oft erst greife, wenn bereits etwas passiert sei.

Aus Ärger über diese rechtliche Lücke entschied sich Jona, seine Reichweite auf Instagram gezielt für Aufklärung zu nutzen. Da der Vorfall sein direktes Umfeld betraf, wollte er andere Frauen vor ähnlichen Übergriffen und Betrugsversuchen bewahren. Seine Botschaft an alle Fans ist klar: Jedes Angebot muss vorab gründlich über offizielle Wege geprüft werden, bevor man vorschnell zu einem Treffpunkt reist. Statt Betroffenen naiven Leichtsinn zu unterstellen, richtet sich der Fokus nun darauf, die Täterstrategien im Netz sichtbar zu machen. Durch das öffentliche Anprangern dieser gefälschten Angebote stärkt der Influencer das Bewusstsein seiner Community für Sicherheitsrisiken in der Medienbranche und fordert zum konsequenten Selbstschutz auf.

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Imago Jonathan Steinig, Realitystar

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IMAGO / Panama Pictures Jona Steinig, Januar 2026

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