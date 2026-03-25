Jona Steinig spricht offen über Burnout und mentale Probleme

Jonathan Steinig (30) hat sich jetzt mit einem sehr persönlichen Thema an seine Fans gewandt. Der Realitystar sprach auf Instagram offen über seine mentale Gesundheit und offenbarte dabei, dass er während der Coronapandemie erstmals ernsthafte psychische Probleme erlebt hat. Vor rund fünf Jahren erlitt Jona seinen ersten Burnout, wie er nun erstmals öffentlich machte. "Das lag daran, dass ich dort schon in der Öffentlichkeit stand und sehr, sehr viele private Probleme auch hatte", erklärte er.

"Natürlich begleitet mich das Thema aktuell auch immer noch", gab Jona zu. Besonders bei den Dreharbeiten zu seinen zahlreichen TV-Formaten setze er sich selbst stark unter psychischen Druck. Hinzu sei damals der enorme Druck von außen gekommen, ständig zu funktionieren und Leistung zu erbringen. Jona machte außerdem deutlich, dass viele Realitystars nach den Dreharbeiten in ein sogenanntes TV-Loch fallen würden.

Mit seiner Offenheit will Jona offenbar andere ermutigen, sich ebenfalls mit dem Thema auseinanderzusetzen. "Das ist ja so ein Thema, mit dem sich jeder einmal im Leben beschäftigen muss oder beschäftigen sollte", betonte er in seinem Statement. Bekannt wurde Jona durch seine Teilnahme an Die Bachelorette und war anschließend in zahlreichen weiteren TV-Formaten zu sehen. Ende letzten Jahres gab der Realitystar zudem bekannt, dass er wieder vergeben ist – die Identität seiner Freundin hält er bislang jedoch geheim.

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IMAGO / Panama Pictures Jona Steinig, Januar 2026

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Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Realitystar

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RTL ZWEI Sylvie Meis, Maurice Spada, Jonathan Steinig und Dion Brown bei "Love Island VIP", 2025

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