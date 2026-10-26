Leipziger Opernball: Verena Kerth strahlt im Glitzerkleid

Glanzvoller Auftritt in Sachsen: Verena Kerth (45) zog beim Leipziger Opernball alle Blicke auf sich. Für das Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich wählte die Moderatorin eine bodenlange, silbern funkelnde Abendrobe, deren tiefer V-Ausschnitt zum optischen Highlight avancierte. Ein durchscheinender, bis zum Boden reichender Cape-Umhang steuerte zusätzliche Raffinesse bei. Als farblichen Gegenpol zum glitzernden Outfit kombinierte sie lediglich eine dezente schwarze Tasche. In ihrer Instagram-Story ließ der Reality-TV-Star die Fans ganz nah dabei sein: Verena drehte sich für die Kamera und zeigte ihr Kleid aus mehreren Perspektiven. Dabei wirkte sie sichtlich selbstbewusst und bestens gelaunt. Den passenden Rahmen lieferte die Veranstaltung gleich mit – der Opernball zählt zu den bekanntesten Gesellschaftsereignissen der Stadt und lockt regelmäßig prominente Gäste auf den roten Teppich.

Das Drumherum passte perfekt zum eleganten Auftritt: Im Hintergrund des Videos fing die Kamera eine Treppe und das stimmungsvoll illuminierte Gebäude ein, während zwei dunkel gekleidete Männer die Szenerie vervollständigten. Nach dem Event nutzte Verena ihre Instagram-Story, um sich bei ihrem Team zu bedanken. Neben dem offiziellen Profil des Leipziger Opernballs markierte sie dort auch die Accounts von Simacouture und Makeupwith.emily. Ihr Kommentar zu dem Video fiel dabei denkbar knapp aus: "Danke", schrieb sie zu den Aufnahmen. Viele weitere Details zu dem Abend gab sie ihren Followern nicht preis – die Bilder ihres glitzernden Looks sprachen für sich. Wer sie in diesem Jahr auf das gesellschaftliche Parkett begleitete, verriet die Story allerdings nicht.

Schon im Vorjahr hatte die Moderatorin beim Leipziger Opernball für reichlich Getuschel gesorgt – damals allerdings wegen ihrer Begleitung. Sie besuchte das Event an der Seite von Reality-Ikone Claudia Obert (65). Auf der Tanzfläche harmonierten die beiden sichtlich und verbrachten laut Verenas eigenen Aussagen einen Großteil des Abends miteinander. Die Moderatorin tritt regelmäßig bei Galaevents und in Realityformaten auf. Auf Instagram hält sie ihre Community dabei gerne auf dem Laufenden und teilt Einblicke in ihre Outfits und ihre Termine. Der Leipziger Opernball findet traditionell in der sächsischen Metropole statt und bringt Jahr für Jahr Gäste aus Showbusiness, Wirtschaft und Politik zusammen.

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Imago Verena Kerth beim Leipziger Opernball 2026

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Imago Verena Kerth beim 31. Leipziger Opernball

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Getty Images Iryna Thater, Claudia Obert, Natalia Yegorova und Verena Kerth beim 31. Leipziger Opernball