Streit: Reto Hanselmann beendet Babypläne mit Verena Kerth

Verena Kerth (45) und ihr bester Freund, der Zürcher Partykönig Reto Hanselmann, legen ihre Pläne für ein gemeinsames Kind vorerst auf Eis. Grund dafür ist ein heftiger Streit nach dem Almauftrieb am ersten Wiesn-Sonntag im Münchner Käfer-Zelt. Wie Reto im Podcast "Hanselmann & Heller" erzählt, eskalierte die Situation später in der Schickeria-Disco P1, wo er der Moderatorin schließlich den Mittelfinger zeigte. Seit dem Vorfall vor rund zwei Wochen herrscht zwischen den langjährigen Freunden Funkstille. Verena soll zwar dreimal versucht haben, ihn telefonisch zu erreichen, Reto nahm ihre Anrufe jedoch nicht an und meldete sich bislang auch nicht zurück. Was genau den Streit ausgelöst hat, möchte er nicht öffentlich verraten. Klar ist für ihn aber: Die zuvor diskutierte gemeinsame Familienplanung ist damit vorerst vom Tisch.

Reto findet nach dem Streit deutliche Worte: "Ich fand: Du kannst mich mal kreuzweise" und "Auf Nimmerwiedersehen. Adios Amigos", erklärt er in seinem Podcast. Auch Verenas Versuche, wieder Kontakt aufzunehmen, schildert er dort: "Jetzt hat sie mich diese Woche dreimal angerufen: 'Was ist denn los, Mäuschen? Ich weiss von nichts.'" Gegenüber Blick bestätigt Reto die anhaltende Funkstille und betont: "Die Nachwuchsgespräche mit Verena liegen jetzt auf Eis." Ob die Moderatorin zu seinen anstehenden Partys in Zürich erscheinen wird, weiß er derzeit ebenfalls nicht. Schon während des Wiesn-Besuchs soll die Stimmung angespannt gewesen sein. Verena habe Realitystar Sam Dylan (35) vorgeworfen, sie ungefragt am Tisch gefilmt zu haben. Nach einem Tischwechsel sei sie zudem rund eine Stunde lang nicht bedient worden. Reto bezeichnete die Situation gegenüber Blick als "Affentheater".

Erst kurz vor dem Streit hatte Verena öffentlich erklärt, dass sie sich ein gemeinsames Kind mit ihrem langjährigen Freund grundsätzlich vorstellen könne. Ein Liebespaar wären die beiden dabei nicht gewesen, vielmehr wollten sie als Mutter und Vater gemeinsam Verantwortung übernehmen. Vor konkreten Schritten sollten jedoch Fragen zur Aufgabenverteilung und zur künftigen Wohnsituation geklärt werden. Reto wollte außerdem medizinisch untersuchen lassen, ob er zeugungsfähig ist. Im Podcast relativiert er nun allerdings, wie konkret diese Überlegungen tatsächlich waren: "Ich habe nie mit Verena abgemacht, dass ich jemals ein Kind mit ihr wollen würde." Die Idee, dass eine alleinstehende Frau und ein schwuler Freund gemeinsam ein Kind großziehen, findet er dennoch schön. Ob sich auch seine Freundschaft mit Verena wieder einrenkt, bleibt offen. Schwierige Phasen habe es zwischen ihnen bereits mehrfach gegeben.

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https://www.instagram.com/p/DAyP8-0NVkI/?hl=de&img_index=1 Reto Hanselmann und Verena Kerth auf dem Oktoberfest 2024 in München

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Getty Images Verena Kerth bei den Red Ladies Wiesn im Festzelt Wildstuben auf dem Oktoberfest 2026 in München

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Imago Verena Kerth bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Studios, Köln, Februar 2026