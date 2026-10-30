Verena Kerth lässt ihre blutigen Halloween-Looks aufleben

Pünktlich zur Gruselsaison kramt Verena Kerth (45) in ihrem Fotoarchiv. Auf Instagram teilt die Moderatorin mehrere Aufnahmen vergangener Halloween-Verkleidungen, die allesamt im Europa-Park in Rust entstanden sind. Besonders ins Auge sticht ihr farbenfroher Harley-Quinn-Look. Verena trägt eine glänzende Jacke in Rot und Blau, dazu blaue Glitzershorts, eine Netzstrumpfhose und blonde Zöpfe. Ihre Augen sind passend zur Comicfigur in Rot und Blau geschminkt. Für die verspielte Inszenierung nimmt die 45-Jährige lächelnd auf einem rosafarbenen Karussellschwein Platz. Quer vor ihr liegt ein silberfarbener Baseballschläger, der den Look der bekannten Filmfigur abrundet. Das Karussellmotiv postet die Blondine zusätzlich in ihrer Instagram-Story und versieht es dort mit dem Schriftzug "Spooky season".

Eine weitere Nahaufnahme zeigt Verena im Harley-Quinn-Outfit an der Seite einer zweiten blonden Frau, die ganz in Schwarz gekleidet ist und eine halbseitige Totenkopfschminke trägt. Auch Verenas Make-up fällt auf diesem Bild besonders dramatisch aus: Rund um ihre Augen verlaufen verwischte rote und blaue Farbakzente. Markante Lippen, ein Schriftzug und ein kleines Herz auf ihrer Wange machen die Verwandlung komplett. Doch der Harley-Quinn-Look ist längst nicht die einzige Verkleidung, die sie ihrer Community präsentiert. Auf anderen Rückblickbildern posiert Verena in einem knappen schwarz-weiß gestreiften Sträflingskostüm mit passender Mütze, Gürtel, Oberschenkelriemen und schwarzen Stiefeln. Künstliche Wunden, Narben und Blutspuren ziehen sich über ihr Gesicht, ihr Dekolleté sowie ihre Arme und Beine. Als Kulisse dienen ein Friedhofsmotiv, Kürbisse und Luftballons bei der SWR3 Halloween-Party im Europa-Park.

Dass es sich bei den Schnappschüssen um einen Rückblick handelt, stellt Verena deutlich klar – ihr Kostüm für das Jahr 2026 ist also noch nicht verraten. Stattdessen lässt sie ihre Community zwischen ihren früheren Verwandlungen wählen. "Welches meiner vergangenen Halloween Outfits ist euer Favorit?", fragt die Moderatorin ihre Follower in ihrem Instagram-Beitrag. Die Auswahl an Bildern deckt dabei ein breites Spektrum ab: Im Harley-Quinn-Look zeigt sich Verena von ihrer verspielten Seite und strahlt auf dem rosafarbenen Karussellschwein in die Kamera. Das gestreifte Sträflingskostüm setzt dagegen auf eine deutlich düsterere Inszenierung. Kunstblut, Wundenschminke und Narben sorgen dort für den Gruselfaktor. Auch die halbseitige Totenkopfschminke ihrer Begleiterin verleiht der Nahaufnahme eine schaurige Note. Verena, die am 18. Juli ihren 45. Geburtstag gefeiert hat, zeigt damit, dass sie beim Thema Halloween offenbar keine halben Sachen macht und über die Jahre hinweg sehr unterschiedliche Kostümideen umgesetzt hat.

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IMAGO / Future Image Verena Kerth, November 2025

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Instagram / verenakerth Verena Kerth verkleidet als Harley Quinn

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Instagram / verenakerth Verena Kerth verkleidet als Sträfling