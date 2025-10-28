Verena Kerth ist verliebt: Dieser Promi hat ihr Herz erobert

Beim Leipziger Opernball sorgte Verena Kerth (44) für eine echte Überraschung. Die Moderatorin verriet gegenüber Promiflash ungezwungen und augenzwinkernd: "Ich bin verliebt in Frau Obert." An ihrer Seite war tatsächlich Reality-Ikone Claudia Obert (64), die Verena sowohl zu dem Event begleitete als auch auf dem Tanzparkett ein inniges Bild abgab. "Wir machen alles zusammen", fügte Verena hinzu und ließ keinen Zweifel daran, wie viel Zeit die beiden Damen aktuell miteinander verbringen.

Zuvor hatte es Spekulationen um eine mögliche Romanze zwischen Verena und dem Unternehmer Isi Atli (55) gegeben. Doch die Moderatorin ließ diese Gerüchte nicht lange im Raum stehen und dementierte sie mit Nachdruck. Nun ließ sie bei ihrem Auftritt in Leipzig keinen Zweifel daran, wer zurzeit an ihrer Seite ist. An den schillernden Momenten, die die neuen BFFs Verena und Claudia beim glamourösen Opernball teilten, konnten die anderen Gäste des Abends kaum vorbeischauen – die beiden präsentierten sich regelrecht als Dream-Team.

Wie offen Verena sich mittlerweile zu ihrem Privatleben äußert, sorgte bei Moderationen und Fernsehauftritten in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff. Ihre amüsante Art, Gerüchte zu kommentieren oder sie humorvoll zu widerlegen, kommt bei vielen gut an. Auch bei ihrem letzten Dementi zeigte sie ihre schlagfertige Seite. In ihrer jugendlichen Strahlkraft und der oft koketten Art liegt wohl auch ihr Geheimnis, denn Verena versteht es, im Rampenlicht zu stehen und die Menschen für sich zu gewinnen – sei es bei ihren Fans oder bei einer gewissen Claudia Obert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth im April 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Verena Kerth und Claudia Obert, Juli 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Verena Kerth und Claudia Obert auf der Wiesn 2024