Patrice Aminati spricht über Daniel-Trennung: "War grausam"

Ohne Schutzschicht spricht Patrice Aminati (31) im ZDF-Format "Terra Xplore: Im Kopf von ..." über ihr Leben, das seit der Diagnose kaum wiederzuerkennen ist. Auch das Ende ihrer Ehe mit Moderator Daniel Aminati (53) spart sie dabei nicht aus. Die 31-Jährige lebt seit mehr als drei Jahren mit schwarzem Hautkrebs im vierten Stadium. Festgestellt wurde er Anfang März 2023, rund sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter Charly Malika. Ihre Gefühle benennt sie schonungslos: "Es ist grausam, es ist furchtbar, und ich habe wahnsinnige Angst." Doch sie fragt sich auch: "Was will ich für ein Mensch sein? Mit welcher Haltung will ich da durchgehen?"

Die Krankheit raubte Patrice das Gefühl für sich selbst: Aus der kraftvollen Frau, die Daniel geheiratet hatte, wurde eine Patientin, die Pflege brauchte. "Ich habe mich selber so wahnsinnig gehasst in diesem Moment", erinnert sie sich. Halt fand sie bei ihren Eltern. "Ich habe mich da wohler gefühlt bei meinen Eltern, in diesem Nest, geborgen, als mit einem Partner, mit dem man natürlich auch eine Liebesbeziehung hat." Eine Partnerschaft zu führen, während sie körperlich und seelisch völlig entkräftet gewesen sei, sei "nicht schön" und "grausam" gewesen. Am 23. September 2025 trennte sie sich schließlich von Daniel. Schon zuvor hätten "unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume" das Paar belastet, wie Patrice damals erklärte. Seitdem wohnt sie mit ihrer Tochter bei ihren Eltern. Ihr Fazit: "Es war eine Entscheidung – nicht gegen jemanden, sondern für mich."

Heute steht für Patrice die Lebensqualität im Mittelpunkt: Sie wird palliativ behandelt, der Krebs hat in mehrere Organe gestreut. Kraft schöpft sie aus ihrem Glauben, kleinen Alltagsmomenten und der Nähe zu Familie und Freunden. Mutlos ist sie trotzdem nicht, wie sie in der Sendung betont: "Ich will weiterleben. Ich habe noch Durst und Hunger aufs Leben." Eine neue Liebe suche sie nicht, hatte sie schon Monate zuvor erklärt; lieber nehme sie jeden Tag dankbar an und erfülle sich eigene Träume. Ihr persönliches Ziel: der 18. Geburtstag ihrer Tochter Charly Malika. Die Vierjährige kennt das ganze Ausmaß der Krankheit noch nicht, Vater und Großvater stehen ihr zur Seite.

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ActionPress / AEDT Patrice Aminati, Januar 2026

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Instagram / danielaminati Daniel Aminati und Patrice, 2025

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Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025