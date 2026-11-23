Patrice Aminati (31) muss gleich drei schmerzhafte Verluste verkraften, weil ihre engen Freundinnen Lena, Tina und Nina, die ihr während ihres Kampfes gegen den schwarzen Hautkrebs beigestanden hatten, inzwischen selbst verstorben sind. In mehreren Instagram-Storys nahm die Influencerin nun öffentlich Abschied von den Frauen, erinnerte an die besondere Bindung und an gemeinsame Momente mit jeder Einzelnen und überschrieb ihre Zeilen mit "Gedenken und Abschied von Freundinnen". Anschließend wandte sie sich direkt an die Verstorbenen und richtete besonders bewegende Worte an Lena: "Nun bist du woanders. Ich hoffe von Herzen zu Herzen, dass meine Gedanken und Gebete dich erreichen. Danke für unseren gemeinsamen Weg. Ich vermisse dich."

Mit Lena verband Patrice ein sehr ähnliches Schicksal, da die Freundin 2025 dieselbe Diagnose erhalten hatte wie Patrice zuvor, nämlich ein malignes Melanom, weshalb sie Therapien, Ängste und Hoffnungen teilten, sich Mut zusprachen und sich über kleine Fortschritte freuten. Zugleich betont Patrice, dass ein Mensch mehr als eine Diagnose sei, auch wenn sie dieser Schicksalsschlag auf besondere Weise verbunden habe. Nina wiederum sei für Patrice in einer sehr schweren Zeit da gewesen und habe sie mit ihrem Lachen, großen Augen, offenen Armen und offenem Herzen in der Community willkommen geheißen, wofür sie ihr dankte: "Du warst eine der Ersten, die mich aufgefangen und gezeigt haben, dass ich mit meinem Schicksal nicht allein bin, ein Leben möglich ist. Zu einer Zeit, als ich völlig niedergeschlagen war."

Patrice hatte im März 2023 die Diagnose schwarzer Hautkrebs erhalten, als ihre Tochter Charly erst wenige Monate alt war. Mittlerweile befindet sich die unheilbare Erkrankung im vierten Stadium und wird palliativ behandelt. Auf Instagram lässt die Influencerin ihre rund 238.000 Follower regelmäßig an ihrem Alltag mit der Krankheit sowie der Bedeutung ihres persönlichen Umfelds und des Austauschs mit anderen Betroffenen teilhaben. So auch, als sie vor wenigen Tagen einen Urlaub wegen gesundheitlicher Probleme abbrechen musste. Sie teilte mit: "Urlaub abgebrochen und wieder Krankenhaus", nachdem sie zuvor in einem Video erzählt hatte: "Wir hatten so wunderschöne erste zwei Tage, aber ab heute Mittag ging es mir richtig schlecht." Von ihrem Ehemann Daniel Aminati (53), mit dem sie die gemeinsame Tochter Charly hat, lebt Patrice getrennt.

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Oktober 2026

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Imago Patrice Aminati beim Charity-Event Cancel Cancer während der Berlinale 2026

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