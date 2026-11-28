Daniel Aminati (53) zieht eine nachdenkliche Bilanz der vergangenen Monate. In seiner Instagram-Story sprach der Moderator jetzt offen darüber, wie belastend das Jahr für ihn gewesen ist. 2026 zähle zu den brutalsten Jahren, die er seit Langem erlebt habe. Vor allem zu Jahresbeginn sei es ihm seelisch schlecht gegangen. "Ich hatte so eine tiefe Traurigkeit. Ich bin ja kaum aus dem Bett gekommen", erzählte Daniel seinen Followern. Im Januar und Februar habe ihn der Kummer derart eingenommen, dass ihm selbst das Aufstehen schwergefallen sei. Während er diese Erinnerungen teilt, zeigt sich der Fernsehstar ernst und nachdenklich. Mit seinen Worten lässt er seine Community daran teilhaben, wie herausfordernd diese Zeit für ihn war und wie stark die Traurigkeit damals seinen Alltag bestimmt hat.

In dem Video beschäftigt sich Daniel außerdem mit der Frage, wie Menschen auf schwierige Lebensphasen reagieren. Manchmal steigere man sich in den eigenen Schmerz hinein und schaffe es nicht, sich daraus zu lösen. Seelische Verletzungen vergleicht er deshalb mit einem Schnitt oder einem Bruch: Auch sie benötigten Zeit, um zu verheilen. Diesen Raum möchte sich der Moderator nun selbst geben. Er will das Erlebte verarbeiten, besser verstehen und herausfinden, welche persönlichen Erkenntnisse er daraus mitnehmen kann. Dabei geht es ihm auch darum, aus seinen Erfahrungen zu lernen. "Wenn es eine Abwärtsspirale gibt, muss es doch auch eine Aufwärtsspirale geben!?", lautet eine Texteinblendung in seiner Story. Sie deutet an, dass Daniel inzwischen wieder Hoffnung schöpft und seinen Blick auf eine bessere Zeit richten möchte.

Ausgangspunkt für seine Überlegungen waren zahlreiche Zuschriften aus seiner Community. Viele Menschen hätten ihm von schweren Lebenskrisen erzählt oder beschrieben, dass sie sich gerade in einer Abwärtsspirale befänden. Daniel fragte sich daraufhin, was er einem Freund in einer solchen Lage sagen würde. Mit einem Augenzwinkern nennt er sich selbst einen "Weltmeister in Ratschläge geben". Sobald es um die eigenen Probleme gehe, falle es ihm allerdings deutlich schwerer, einen Weg zu finden. Dann stehe er oft "wie so ein Ochs vom Berg" da, räumt er in seiner Instagram-Story ein. Diese Diskrepanz zwischen guten Ratschlägen für andere und dem Umgang mit den eigenen Herausforderungen spricht er bewusst selbstironisch an. Zugleich vermutet Daniel, dass einige seiner Follower dieses Gefühl aus ihrem eigenen Leben kennen dürften.

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Imago Daniel Aminati, Moderator

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Instagram / danielaminati Daniel Aminati, Juni 2026

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