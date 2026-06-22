"Liebe wiederentdeckt": Patrice Aminati gibt Trennungsupdate

Patrice Aminati (31) hat sich erstmals nach der Trennung von ihrem Ehemann Daniel Aminati (52) zu ihrem Liebesleben geäußert. Am Rande eines roten Teppichs sprach die Mutter einer Tochter gegenüber RTL offen darüber, wie es ihr derzeit geht – und machte dabei klar, dass sie keine neue Beziehung anstrebt. "Ich suche nicht, sondern ich lebe gerade total dankbar – jeden Tag, jeden Moment", erklärte die Influencerin. Sie verwirkliche aktuell ihre Träume und fasste zusammen: "Das ist schön." Statt einer neuen Liebe hat Patrice eine andere Art der Zuneigung für sich wiederentdeckt. "Ich habe meine Liebe zum Leben gerade wiederentdeckt", schwärmte sie im Interview.

Besondere Kraft schöpfe sie dabei aus der Zeit mit ihrer Tochter und ihren Eltern. Gemeinsame Spaziergänge an der frischen Luft seien dabei mehr als nur Erholung. "Das ist eine sehr gute Medizin, auch noch gebraucht zu werden und nicht das Opfer zu sein, der Patient, sondern jemand, der da sein muss, der weiterleben muss", erklärte sie und fügte hinzu: "Das ist für mich ein großes Geschenk." Außerdem betonte Patrice, dass sie sich vom Krebs ihr Leben nicht diktieren lasse: "Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich esse das, worauf ich Lust habe, und kann nur jedem empfehlen, sich auch ein schönes Netz an Hilfe zu suchen."

Vor zwei Tagen sprach Patrice auch bei der Krebs-Convention "YES!CON" über die Schattenseiten ihres Alltags als Mama. Dort erzählte sie im Talk mit Paralympics-Sportlerin Elena Semechin, wie sehr ihre unheilbare Krankheit auch ihre kleine Tochter trifft. Selbst wenn sie ihre Medikamente morgens und abends heimlich genommen habe, sei der Dreijährigen nichts entgangen. Beim Spielen mit ihren Spielzeugpferden habe das Kind plötzlich gesagt: "Hier, du bekommst Medizin. Mama nimmt auch viele Tabletten." Für Patrice sei das ein Moment gewesen, der ihr "den Boden unter den Füßen" weggezogen habe.

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Instagram / patrice.eva Daniel und Patrice Aminati

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Imago Patrice Aminati in der ARD-Talkshow "Hart aber fair", April 2026

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Instagram / patrice.eva Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly